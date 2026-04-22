В Вологодской области 28-летняя мама родила 13-го ребенка

В многодетной семье Кузнецовых в Вологодской области у супругов родился уже 13-й ребенок. При этом маме всего 28 лет. Малыш появился на свет спустя ровно год после рождения предыдущего ребенка.

Семья хорошо известна в регионе — раньше Кузнецовы жили в деревне Спасское Грязовецкого округа, а сейчас переехали в Харовский округ. Там они обустроились в собственной квартире в деревне Гора, которую приобрели с использованием средств материнского капитала.

В большой семье растут сразу несколько пар двойняшек. Старшие — Виктория и Артем — уже учатся в первом классе. Следом идет их сестра Ирина, которая родилась одна и в ближайшее время тоже пойдет в школу. Далее в семье подрастают двойняшки Денис и Егор — им по шесть лет, Паша и Милана — по четыре года, Евгений и Алексей — по три года, а также Ксения и Александр — им по два года.

Родители признаются, что справляться с таким большим хозяйством и воспитанием детей непросто, однако они не остаются без поддержки, пишет Cher-poisk.ru. Помощь оказывают в рамках государственных программ, а также помогают родственники и соседи.

Несмотря на все трудности семья продолжает расти и, по словам близких, живет дружно.