Снижение рождаемости в мире связали с распространением смартфонов

Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи, сообщает издание Financial Times. 

«Анализ данных, начиная от статистики численности населения и заканчивая поисковыми запросами в Google, показывает, что хотя на снижение рождаемости влияют многие факторы, последнее резкое падение, по-видимому, связано с использованием нами технологий... Уровень рождаемости сократился быстрее всего и в первую очередь в районах, где раньше всего появилась высокоскоростная мобильная связь», - пишет издание.

Все переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках.

Профессор экономики в Университете Нотр-Дам Мелисса Керни объяснила журналистам издания, что «вполне вероятно, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений». Издание также приводит отрывки из прошлых социологических исследований, в которых утверждалось, что половая дисфункция чаще наблюдается у пар, много времени проводящих в социальных сетях, пишут РИА Новости.

