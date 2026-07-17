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Витебская академия ветеринарной медицины открывает прием документов для псковичей до 19 июля

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Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Республика Беларусь, город Витебск) принимает документы псковичей на обучение за счет средств республиканского бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Образование пройдёт по специальностям:

  1. Ветеринарная медицина;
  2. Ветеринарная фармация;
  3. Ветеринарно-санитарная экспертиза;
  4. Производство продукции животного происхождения. 

Прием документов осуществляется включительно по 19 июля 2026 года. Необходимо иметь при себе аттестат, паспорт, характеристику, шесть фотографий, медицинскую справку (при наличии) или пройти медицинский осмотр в учреждении.

На все специальности по выбору можно представить результат ЕГЭ или сдать внутренний экзамен по биологии и химии в академии (курс школьной программы). Всем предоставляется общежитие.

Справки по телефону: +375212331629, +375295155656, +375298939873 (есть Мах).

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