Витебская академия ветеринарной медицины открывает прием документов для псковичей до 19 июля

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Республика Беларусь, город Витебск) принимает документы псковичей на обучение за счет средств республиканского бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Образование пройдёт по специальностям:

Ветеринарная медицина; Ветеринарная фармация; Ветеринарно-санитарная экспертиза; Производство продукции животного происхождения.

Прием документов осуществляется включительно по 19 июля 2026 года. Необходимо иметь при себе аттестат, паспорт, характеристику, шесть фотографий, медицинскую справку (при наличии) или пройти медицинский осмотр в учреждении.

На все специальности по выбору можно представить результат ЕГЭ или сдать внутренний экзамен по биологии и химии в академии (курс школьной программы). Всем предоставляется общежитие.

Справки по телефону: +375212331629, +375295155656, +375298939873 (есть Мах).