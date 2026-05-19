Владимир Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии своего официального визита в КНР выступил с видеообращением к гражданам Китая. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Видео: пресс-служба Кремля
Традиционно в преддверии важных зарубежных поездок президент России дает интервью СМИ принимающей стороны или готовит для публикации в местной прессе статьи, посвященные двусторонним отношениям. В этот раз Владимир Путин выбрал формат видео. В своем выступлении глава государства отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран:
Владимир Путин заявил, что Россия и Китай активно развивают контакты практически во всех сферах, а безвизовый режим между странами откроет новые возможности для общения граждан двух стран. Российский лидер при этом подчеркнул, что дружба РФ и КНР направлена не «против кого-либо», а «на дело мира и всеобщего процветания».
Официальный визит Путина в Пекин пройдет 19-20 мая.