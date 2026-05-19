Владимир Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии своего официального визита в КНР выступил с видеообращением к гражданам Китая. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», - отметил глава государства.

Традиционно в преддверии важных зарубежных поездок президент России дает интервью СМИ принимающей стороны или готовит для публикации в местной прессе статьи, посвященные двусторонним отношениям. В этот раз Владимир Путин выбрал формат видео. В своем выступлении глава государства отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран:

«Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин заявил, что Россия и Китай активно развивают контакты практически во всех сферах, а безвизовый режим между странами откроет новые возможности для общения граждан двух стран. Российский лидер при этом подчеркнул, что дружба РФ и КНР направлена не «против кого-либо», а «на дело мира и всеобщего процветания».

Официальный визит Путина в Пекин пройдет 19-20 мая.