В ближайшие 10 лет Россию ждет потепление — глава Росгидромета

Ближайшее десятилетие будет ознаменовано потеплением, которое затронет и Арктическую зону Российской Федерации, считает глава Росгидромета Игорь Шумаков.
На полях 81-го заседания совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды Шумаков подчеркнул, что «нам надо готовиться к большому числу аномалий».
При этом глава Росгидромета отметил: не стоит ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий, и привел в пример Мурманск и погоду в нем на Новый год, которая от года к году бывает разной. Говоря о потеплении, он выразил мнение, что в Заполярье «будет больше радостных, хороших, солнечных погожих дней летом».
При этом ученые не могут прийти к единому мнению в вопросе, почему в российской Арктике теплеет быстрее, чем за Полярным кругом в других странах.
Ранее начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен сообщала, что в арктических регионах России потепление идет быстрее, чем в других территориях РФ, пишет «Интерфакс».