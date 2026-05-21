В ближайшие 10 лет Россию ждет потепление — глава Росгидромета

Ближайшее десятилетие будет ознаменовано потеплением, которое затронет и Арктическую зону Российской Федерации, считает глава Росгидромета Игорь Шумаков.

«Климат меняется, и я могу сказать, что в ближайшие лет десять у нас он будет теплеть, это точно. Семимильными шагами шагает потепление в Арктике, как вы знаете, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в Арктической зоне», — сообщил руководитель службы Игорь Шумаков в Мурманске.

На полях 81-го заседания совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды Шумаков подчеркнул, что «нам надо готовиться к большому числу аномалий».

При этом глава Росгидромета отметил: не стоит ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий, и привел в пример Мурманск и погоду в нем на Новый год, которая от года к году бывает разной. Говоря о потеплении, он выразил мнение, что в Заполярье «будет больше радостных, хороших, солнечных погожих дней летом».

При этом ученые не могут прийти к единому мнению в вопросе, почему в российской Арктике теплеет быстрее, чем за Полярным кругом в других странах.

«Мировые ученые сейчас спорят, в силу каких факторов это происходит. Так сложилось, что протяженность (арктической — ред.) береговой линии у нас больше всего, и активность на этой береговой линии населения больше, чем в других странах. Скорее всего, антропогенный фактор тоже влияет на такое более быстрое потепление», — сказал Игорь Шумаков.

Ранее начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен сообщала, что в арктических регионах России потепление идет быстрее, чем в других территориях РФ, пишет «Интерфакс».