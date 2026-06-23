Госдума одобрила проект введения стажировок для выпускников вузов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Трудовой кодекс РФ понятие «стажировка в сфере труда» и позволяет выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника.

Согласно тексту законопроекта, стажировка в сфере труда - это трудовая деятельность на основании срочного трудового договора, который заключается между работодателем и лицом, получающим или уже получившим среднее профессиональное или высшее образование либо прошедшим профессиональное обучение. Цель - приобретение первичного опыта, практических навыков и адаптация к трудовой деятельности.

Стажером признается лицо, которое принимается на работу по полученной или получаемой профессии, специальности или направлению подготовки. При заключении договора в наименовании должности будет указываться, что работник является стажером.

Законопроектом устанавливается, что срочный трудовой договор о стажировке можно заключить не позднее одного года после получения образования или обучения. Этот срок приостанавливается на период военной службы, в том числе по мобилизации, временной нетрудоспособности, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Срок самой стажировки не может превышать шести месяцев. На это время работодатель обязан обеспечить стажеру наставника, который поможет освоить рабочие процессы. Допустимый объем самостоятельной работы стажера, порядок прохождения стажировки и оценки ее результатов будет определяться локальным актом работодателя.

Если по окончании стажировки работник заключит с тем же работодателем трудовой договор на неопределенный срок, испытательный срок ему не устанавливается.

Документ не распространяется на стажировки, которые проводятся в рамках образовательных программ, а также на стажировки для допуска к профессиональной деятельности - например, в медицине, юриспруденции, на госслужбе и в других сферах, регулируемых отдельными законами.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года, пишут РИА Новости.