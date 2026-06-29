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«Ростелеком» выпустил в Петербурге усиленные базовые станции для мегаполисов

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«Ростелеком» расширил диапазон частот и увеличил мощность базовых станций «БУЛАТ», выпустив первые образцы нового мультидиапазонного оборудования на площадке НПО РТТ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обновленное телеком-изделие поддерживает частоты 800, 900, 1800, 2100, 2300 и 2600 МГц и работает в стандартах GSM и LTE-Advanced. Инженеры также увеличили мощность блока обработки сигналов. Это изменение позволит операторам применять станции в крупных городах и регионах с высокой нагрузкой, комбинируя разные поколения мобильной связи для гибкого развертывания сетей и повышения их емкости.

«Новые характеристики базовых станций повышают их коммерческий потенциал и возможности операторов мобильной связи по развитию своих сетей. Частоты всегда дефицитный ресурс, поэтому расширение используемых диапазонов дает возможность операторам обеспечивать высокое качество мобильного интернета и голосовой связи. Запуск в серийное производство мультидиапазонных БС от «БУЛАТА» — наш очередной шаг на пути обеспечения цифрового суверенитета страны», - отметил коммерческий потенциал модернизированного оборудования вице-президент «Ростелекома» и генеральный директор компании «БУЛАТ» Александр Логинов.
 

Министерство промышленности и торговли РФ включило станции в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в декабре 2024 года и подтвердило этот статус по новой балльной системе в мае 2026 года.

Стоит отметить, что оператор Т2 сегодня использует около 2 000 базовых станций «БУЛАТ» в своей сети. 

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