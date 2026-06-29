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«Ростелеком» протестировал базовую станцию «БУЛАТ» в новгородской глубинке

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«Ростелеком» провел полевые испытания базовой станции отечественного производителя «БУЛАТ» в деревне Кшентицы Новгородской области. Оборудование было установлено здесь в прошлом году в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) и с тех пор обеспечивает жителей устойчивой мобильной связью и интернетом. Результаты тестирования подтвердили стабильность работы устройства в реальных условиях эксплуатации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

До недавнего времени населенный пункт оставался без устойчивой мобильной связи. Установленная в 2025 году базовая станция «БУЛАТ» стала первой в регионе, выпущенной российским производителем. Устройство покрывает территорию радиусом до 20 км и обслуживает до 300 абонентов на соту. Принцип Active RAN Sharing позволяет нескольким операторам использовать единую инфраструктуру, что особенно важно для малонаселенных деревень и поселков.

Федеральный проект УЦН 2.0 охватывает населенные пункты с числом жителей от 100 до 1000 человек. К началу 2026 года специалисты обеспечили связью 62 села и деревень в Псковской области, дали доступ к мобильной связи и интернету более 18 тысячам жителей. В 2025 году компания ввела в эксплуатацию 20 базовых станций, из которых 14 — российского производителя «БУЛАТ» (входит в ГК «Ростелеком»).
 

 
«Когда пять лет назад мы только приступили к проекту УЦН 2.0, отечественных базовых станций 2G/4G просто не существовало. Обратная связь от пользователей говорит о том, что они не чувствуют никакой разницы от услуг БУЛАТА в сравнении с импортными аналогами», - оценил результаты импортозамещения президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
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