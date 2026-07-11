Силы ПВО за ночь сбили над Россией 178 БПЛА

Средства ПВО перехватили и уничтожили 178 беспилотников самолетного типа над российскими регионами в период с 20:00 10 июля до 8:00 11 июля , сообщило Минобороны РФ.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным Минобороны РФ, БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области сбили более 15 дронов. Были атакованы четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос. В Калужской области сбили четыре дрона над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским и Хвастовичским муниципальными округами, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На территории Брянской области ночью объявляли ракетную опасность, информации о последствиях нет. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали, пишет «Коммерсантъ».