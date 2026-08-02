Звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе скончался на 81-м году жизни

Актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано», скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

Фото: Винсент Пасторе на церемонии прощания с актером Джеймсом Гандольфини в Соборе Иоанна Богослова, Нью-Йорк, 2013 год. Richard Drew/AP

По информации издания, Пасторе нашли мертвым в субботу в его доме в районе Сити-Айленд в Бронксе. Сообщается, что до этого актер не выходил на связь три дня. Обстоятельства смерти выясняются.

«Я имел честь представлять Винни более 30 лет, еще до того, как «Клан Сопрано» сделал его известным на всю страну. Для мира он навсегда останется незабываемым Биг Пусси, но для тех, кто знал его, он был гораздо большим», — заявил в беседе с Page Six менеджер актера Роберт Аттерманн.

Он также назвал Пасторе одним из самых добрых и щедрых людей, которых он знал. Он отметил, что актер никогда не отказывал фанатам в фото и автографах, с теплотой относился к поклонникам и всегда поддерживал молодых коллег.

Кроме того, Пасторе был страстно увлечен своим ремеслом, с уважением и щедростью относился к молодым коллегам, всегда находя время для советов и поддержки.

Фото: Винсент Пасторе на праздновании 25-летия сериала «Клан Сопрано» в Нью-Йорке, 2024 год. Charles Sykes/AP

«Я буду скучать по его дружбе, его верности, его чувству юмора и его сердцу. <…> Он оставляет наследие, которое выходит далеко за пределы его запоминающихся ролей», — добавил Аттерманн.

Пасторе также играл в картинах «Славные парни», «Пробуждение», «Дневник баскетболиста» и других.