 
В России и мире

Рабочую группу по вопросам ИИ и авторского права создали при правительстве РФ

0

Рабочая группа по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с учётом необходимости обеспечения авторского права и интересов креативных индустрий создана при правительстве РФ, сообщили в среду журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

«В рамках правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ сформирована рабочая группа "Медиаиндустрия и авторское право". Цель рабочей группы - обеспечение сбалансированных правовых условий для развития отечественных моделей ИИ с учетом интересов креативных индустрий, средств массовой информации, а также обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности», - заявили в аппарате вице-премьера.

Рабочую группу, утвержденную решением Григоренко, возглавила главный редактор телекомпании НТВ Александра Кошарницкая. Всего в состав группы войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также государственных органов, отмечается в сообщении.

Планируется, что группа займется формированием предложений по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ, проработкой вопросов принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением ИИ, подготовкой мер по пресечению несогласованного использования объектов авторского права и рядом других вопросов, пишет «Интерфакс».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026