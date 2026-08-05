Рабочую группу по вопросам ИИ и авторского права создали при правительстве РФ

Рабочая группа по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с учётом необходимости обеспечения авторского права и интересов креативных индустрий создана при правительстве РФ, сообщили в среду журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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Рабочую группу, утвержденную решением Григоренко, возглавила главный редактор телекомпании НТВ Александра Кошарницкая. Всего в состав группы войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также государственных органов, отмечается в сообщении.
Планируется, что группа займется формированием предложений по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ, проработкой вопросов принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением ИИ, подготовкой мер по пресечению несогласованного использования объектов авторского права и рядом других вопросов, пишет «Интерфакс».