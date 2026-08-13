Мошенники обманули 13-летнюю россиянку и заставили отдать ключ от квартиры

Мошенники убедили 13-летнюю девочку передать ключи от квартиры неизвестному, который украл из нее ювелирные украшения и наличные на 32 миллиона рублей на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась 57-летняя москвичка с заявлением о том, что ее дочь-подросток стала жертвой злоумышленников.

Предварительно установлено, что неизвестные под видом работников различных организаций позвонили 13-летней москвичке и выманили код из СМС, после чего сообщили, что якобы данные ее родителей стали известны злоумышленникам и от их имени спонсируется противоправная деятельность. Чтобы избежать уголовной ответственности, преступники убедили девочку провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры неизвестному около своего дома на улице Маршала Жукова.

«Воспользовавшись полученными ключами, неизвестный проник в квартиру, распилил сейф и забрал из него дорогостоящие ювелирные изделия, в частности, несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 миллиона рублей, принадлежащие матери девушки. Общий ущерб составил более 32 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Установлено, что похищенное фигурант передал соучастнице - она, в свою очередь, сдала ювелирные украшения в ломбард, а вырученные и полученные деньги передала неизвестному сообщнику, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.