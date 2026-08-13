 
В России и мире

Мошенники обманули 13-летнюю россиянку и заставили отдать ключ от квартиры

0

Мошенники убедили 13-летнюю девочку передать ключи от квартиры неизвестному, который украл из нее ювелирные украшения и наличные на 32 миллиона рублей на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась 57-летняя москвичка с заявлением о том, что ее дочь-подросток стала жертвой злоумышленников.

Предварительно установлено, что неизвестные под видом работников различных организаций позвонили 13-летней москвичке и выманили код из СМС, после чего сообщили, что якобы данные ее родителей стали известны злоумышленникам и от их имени спонсируется противоправная деятельность. Чтобы избежать уголовной ответственности, преступники убедили девочку провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры неизвестному около своего дома на улице Маршала Жукова.

Полицейские задержали 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Установлено, что похищенное фигурант передал соучастнице - она, в свою очередь, сдала ювелирные украшения в ломбард, а вырученные и полученные деньги передала неизвестному сообщнику, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026