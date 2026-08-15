Синоптик перечислил регионы России, в которые пришли заморозки

Отрицательные температуры в Европейской части России фиксировались в ночь на субботу в Мурманской области и Карелии, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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«Третью ночь подряд в Мурманской области фиксируются отрицательные температуры, и она является самым холодным регионом на территории европейской части нашей страны. Ранним утром четверга четыре метеостанции региона отметили морозы с минимумом в поселке Туманный, где температура опускалась до минус 1,1 градуса», - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, в ночь на пятницу зона заморозков расширилась - уже девять станций зафиксировали температуру ниже нулевой отметки, а холоднее всего было в селе Ловозеро там минимум составил минус 2 градуса, пишет РИА Новости.
Метеоролог добавил, что ближайшей ночью в Карелии обойдется без заморозков, а на востоке Мурманской области они еще возможны, но на этом морозное похолодание завершится. Последующие ночи пройдут при положительных минимумах.