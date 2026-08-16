Студентка ПсковГУ вошла в число лучших активистов движения «Волонтёры-медики»

Второкурсница института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета Диана Болотина вернулась с X Всероссийского форума волонтеров-медиков. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, мероприятие прошло в Красноярске и объединило более 500 лучших активистов со всей страны, которые уже сегодня вносит вклад в развитие добровольчества и популяризацию здорового образа жизни.
Фото: пресс-служба Псковского государственного университета
Диана Болотина также является региональным координатором направления «Здоровый образ жизни», поэтому участие в юбилейном форуме стало закономерным признанием её работы и вклада в популяризацию здорового образа жизни.
На протяжении нескольких дней Диана Болотина посещала лекции и панельные сессии с участием ведущих экспертов системы здравоохранения, докторов наук и преподавателей профильных вузов, работала на одной площадке с лидерами добровольческого движения, изучала лучшие практики, которые теперь сможет применить в развитии волонтерского движения университета и области.
В ПсковГУ отметили, что они гордятся студентами, которые своим примером показывают, что активная жизненная позиция, любовь к профессии и готовность помогать другим способны открыть многие направления.