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Студентка ПсковГУ вошла в число лучших активистов движения «Волонтёры-медики»

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Второкурсница института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета Диана Болотина вернулась с X Всероссийского форума волонтеров-медиков. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, мероприятие прошло в Красноярске и объединило более 500 лучших активистов со всей страны, которые уже сегодня вносит вклад в развитие добровольчества и популяризацию здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Диана Болотина также является региональным координатором направления «Здоровый образ жизни», поэтому участие в юбилейном форуме стало закономерным признанием её работы и вклада в популяризацию здорового образа жизни.

На протяжении нескольких дней Диана Болотина посещала лекции и панельные сессии с участием ведущих экспертов системы здравоохранения, докторов наук и преподавателей профильных вузов, работала на одной площадке с лидерами добровольческого движения, изучала лучшие практики, которые теперь сможет применить в развитии волонтерского движения университета и области.

«После этого форума я твёрдо уверена, что выбрала правильный путь. Главное — любить своё дело, помнить, что ошибки становятся частью роста, а выгорание можно предотвратить. Такой опыт бесценен. Я рада, что смогла представить ПсковГУ на столь значимой площадке», — поделилась студентка.

В ПсковГУ отметили, что они гордятся студентами, которые своим примером показывают, что активная жизненная позиция, любовь к профессии и готовность помогать другим способны открыть многие направления.

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