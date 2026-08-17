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Голливудская актриса Хайден Панеттьери умерла в 36 лет

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Американская актриса Хайден Панеттьери скончалась на 37-м году жизни, сообщил телеканал ABC со ссылкой на ее представителя.

«С глубокой печалью сообщаем о трагическом уходе из жизни нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и радость тем, кто знал ее, и миллионам тех, кто смотрел на нее с экрана», - приводит телеканал слова неназванного представителя актрисы.

Подробности ее смерти в публикации не приводятся.

Актриса известна по ролям в фильмах «Оно. Ночной кошмар», «Крик 4», «Крик 6», а также по сериалам «Нэшвилл» и «Герои».

В прошлом актриса встречалась с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF Владимиром Кличко. Издание People писало, что в декабре 2014 у пары родилась дочь Кайя-Евдокия Кличко. Как утверждало издание, после родов у певицы началась депрессия, она начала злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а в 2018 году Панеттьери передала Кличко полную опеку над дочерью, пишет РИА Новости.

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