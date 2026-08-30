Более 2 тыс. человек, в том числе 9 россиян, пропали без вести в Непале из-за наводнения

По информации дипломатической миссии, число пропавших без вести россиян в зоне бедствия в Непале увеличилось до девяти.
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Последствия наводнения в Непале
Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 700, более двух тысяч человек числятся пропавшими без вести, пишет «РИА Новости».