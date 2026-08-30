Более 2 тыс. человек, в том числе 9 россиян, пропали без вести в Непале из-за наводнения

По информации дипломатической миссии, число пропавших без вести россиян в зоне бедствия в Непале увеличилось до девяти.

Фото: REUTERS / Navesh Chitrakar

Последствия наводнения в Непале

Также посольство РФ в Непале сообщило о наличии линии экстренной связи для обращений россиян в связи с наводнением. «В посольстве России функционирует линия экстренной связи: +9779801047187», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 700, более двух тысяч человек числятся пропавшими без вести, пишет «РИА Новости».