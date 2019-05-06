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Мы на этом фестивале не зарабатываем - Дмитрий Месхиев о «Другом искусстве»

Фестиваль «Другое искусство» - некоммерческий социальный проект с небольшим бюджетом. Об этом сообщил автор и продюсер фестиваля, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня.

«Я творческий работник, не знаю, сколько денег ушло на организацию фестиваля. Я работаю без гонорара, - добавил Дмитрий Месхиев. - Мы на этом фестивале не зарабатываем».

По его словам, на все спектакли, концерты, мастер-классы фестиваля вход бесплатный. Пригласительные на различные мероприятия фестиваля разошлись в кассе театра за три дня, больше 250 псковичей, в частности, забрали билеты на уличный концерт «Воздух джаз». Впрочем, отсутствие пригласительных не должно расстраивать желающих попасть на мероприятия: даже если у вас нет билета с местом, можно прийти - организаторы обещают разместить гостей в любом случае.

«Такова концепция фестиваля», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Напомним, в Псковской области с 22 по 25 мая будет проходить 4-й Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В этом году в фестивале участвуют творческие коллективы из разных городов России и стран Европы — Польши, Латвии, Великобритании, Израиля и других, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Впервые фестиваль «Другое искусство» состоялся в 2016 году. Это ежегодный творческий форум, цель которого — формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь>>>