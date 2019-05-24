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Семь шедевров из коллекции Эрмитажа ожили в спектакле «Живые картины», показанном в Пскове. ФОТО

25 мая на Большой сцене Псковского драматического театра Центр творческих проектов «Инклюзион» из Москвы представил псковскому зрителю спектакль «Живые картины». Показ прошел в рамках фестиваля «Другое искусство».

«Anima Chroma/Живые картины» - это уникальный спектакль о восприятии живописи людьми, которые по разному видят мир. Слепоглухие и зрячеслышащие актёры через пластический танец в сочетании с живописной анимацией, музыкой и светом, проживают историю мирового изобразительного искусства и создают 7 шедевров из коллекции Эрмитажа.

Герои проходят путь духовного развития человечества, идя из тьмы к Свету: из абсолютного «ничто» «Чёрного квадрата» К. Малевича, через рождение цветов и звуков, чувств и эмоций, испытаний и потрясений, к полноте бытия и иконе «Спас в силах». С помощью магии танца и чувственной живописной анимации, герои раскрывают свои «цветные души»: красный, оранжевый, жёлтый и т.д. и постепенно формируют яркие образы мироздания. Музыка связывает образы в единую художественную ткань, давая произведению глубину и силу.

Анимация в технике «ожившая живопись», сделанная студией лауреата премии «Оскар» Александра Петрова, создаёт объёмное пространство спектакля. Проекции через театральный дым усиливают эффект присутствия внутри картин и позволяют почти физически ощутить живопись. В целом, благодаря творческой воле инклюзивных актёров, синтезу разных видов искусств и технологий, появился новый вид искусства, который стал поводом к преодолению себя и духовному прозрению.

Напомним, впервые фестиваль «Другое искусство» проводился в 2016 году. Автор и продюсер фестиваля - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.