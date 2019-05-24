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Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове

Сколько живет человек на земле - столько времени он пытается отыскать, сформулировать рецепт счастья. А вчера для счастья в Пскове было достаточно приехать на улицу Яна Райниса, в Центр лечебной педагогики, найти место на скамеечке - и просто сидеть под чистым небом, смотреть, как резвятся на лужайке дети и пускают мыльные пузыри их улыбающиеся мамы, как искренне танцуют самые разные люди - молодые и взрослые, как на сцену выходят музыканты и поют об одном - о счастье жить, любить и мечтать.

Концерт «Воздух джаз», завершивший вечером 25 мая фестиваль «Другое искусство» получился, по традиции, удивительно атмосферным и душевным. Было много и воздуха, и джаза, а значит - никакого пафоса. В этом немалая заслуга не только организаторов, но и самой публики - творческой, открытой, неформальной и очень отзывчивой. Перед концертом прошел традиционный аукцион, в рамках которого гости могли приобрести работы разных художников. В результате все лоты были проданы: 33 тысячи рублей, полученные от зрителей, очень помогут в реализации пилотного проекта «Сопровождаемое проживание».

«Надеюсь, фестиваль останется традиционным для Пскова», - заметил автор и продюсер фестиваля, кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, приветствуя гостей и участников концерта. С ним согласился и директор «Центра лечебной педагогики» Андрей Царев, пообещав, что через год пройдет юбилейный, пятый по счету фестиваль, и что «Другое искусство» по-прежнему будет объединять людей с разными возможностями вокруг одной прекрасной идеи.

Первыми на сцену поднялись участники проекта ECEKON Open Sound из Польши. Псковичи уже познакомились с некоторыми из них на открытии фестиваля: 22 мая в драмтеатре им.Пушкина они выступили в составе оркестра «Вита Актива» Польской ассоциации содействия людям с ограниченными интеллектуальными возможностями из Гданьска.

«Воздух джаз» раскрыл новые грани их музыкального таланта. На этот раз артисты вооружились барабанами (в том числе этническими бонго и джамбе) и саксофоном и выдали серию ритмичных джазовых импровизаций, которые были приняты публикой «на ура».

Не менее воодушевленно зрители приветствовали и петербурженку Кристину Кузьмину, ди-джея, актрису, модель, поэтессу - и просто красавицу. Микс вечнозеленых джазовых хитов от Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Джо Кокера поднял публику с насиженных мест, сбил в пары и хороводы, заставляя согреваться самым древним способом - конечно же, танцами.

Кульминацией вечера стало выступление артистов проекта «Zero People» - Александра Красовицкого и Александра Заранкина, известных многим любителям российского рока по группе Animal ДжаZ. К слову, этот выход на сцену открыл очередной гастрольный тур проекта: после Пскова музыканты поедут в Смоленск, Брянск, Орел и другие города.

Прекрасные, по-философски глубокие тексты, мелодичное звучание, берущий за душу вокал и мощные клавиши (они «вытянули» всю фактуру песен - оказывается, для хорошей музыки не обязателен полный рок-набор инструментов) - все это буквально заворожило слушателей.

Наверное, дело еще и в предельной искренности музыкантов. «Песни в проекте ZERO PEOPLE очень личные и поэтому не смогли бы родиться в настоящей рок-группе Animal ДжаZ, - говорил Александр Красовицкий в одном из интервью. - Эти песни уже давно назревали сами по себе, но лишь в ходе музыкальных экспериментов с Александром Заранкиным они приобрели ту форму, в которой и получили свое рождение».

Музыканты исполнили порядка 10 песен, причем, по их словам, в программу вошли только лучшие композиции проекта (как принято говорить, «зе бест»). Псковичи услышали любимые многими поклонниками коллектива песни: «Здравствуй», «Стена», «Успеть сказать», «Джедай» и, конечно же, «Прекрасную жизнь».

Песни эти, действительно, - не из тех, которым подпеваешь в едином порыве рок-концерта. Но в этом их красота, неповторимость, их «друговизна», о которой сказал Дмитрий Месхиев, предупреждая, что на сцену выйдет не рок-банда, поющая о порезанных джинсах, лете и трех полосках на кедах. А с другой стороны, наверное, для фестиваля «Другое искусство» это как раз примелемый формат - чем «друговее», тем интереснее.

Неповторимый климат концерта ощутили и сами музыканты. Александр Красовицкий поделился со слушателями, что обычно проект, выступая в барах, просит соблюдать максимально возможную тишину. Здесь же - повсюду бегает и играет ребятня, малая и большая, что создает фон «детской нетишины», и это - «самый крутой и офигенский фон». Как признался музыкант, выступление на «Другом искусстве» стал для него «глотком свежего воздуха во всех смыслах», ведь днем ранее они играли в казино. Но это уже совсем другая история.

Международный фестиваль особенных людей «Другое искусство» завершился. В очередной раз он подарил надежду и красоту, зацепил за живое, тронул в сердце самые тонкие и уязвимые струны.

С каждым годом все яснее становится, что этот фестиваль на самом деле - обо всех нас, о том, что заложено в каждом из нас. Ведь какой человек в этом мире не особенный?

...А вокруг идет прекрасная жизнь,

Счастливая жизнь

Пусть в душе течет, ты просто скажи,

Просто скажи мне,

Обними, упадет камень с души,

И растают миражи...

Я люблю тебя, держись!.. (@Zero People)



