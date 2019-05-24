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Сцена / Фестивали

Петербургские актеры с особыми потребностями поделились собственными сказочными историями с псковским зрителем. ФОТО

27.05.2019 09:50|ПсковКомментариев: 0

25 мая на Малой сцене Псковского драмтеатра в рамках фестиваля «Другое искусство» прошел показ спектакля «Фабрика историй» (художественный руководитель постановки Борис Павлович).

В процессе художественных поисков, начатых творческой группой проекта «Встреча» в Большом Драматическом Театре им. Г.А. Товстоногова при участии студентов Центра «Антон тут рядом» и экспертной поддержке его сотрудников, и продолжившихся в социокультурном пространстве «Квартира», созданном фондом «Альма Матер» в 2017 году на Мойке, дом 40, прежде всего, исследуются возможности межличностной коммуникации – того, как люди с особыми потребностями и профессиональные артисты, музыканты, художники могут помочь друг другу реализовать себя.

По ходу репетиций предыдущих спектаклей («Язык птиц» в БДТ, «Разговоры» в социокультурном пространстве «Квартира») у художественного руководителя Бориса Павловича и членов его команды не раз возникал вопрос, как «включить» артистов с особыми потребностями в творчество? Как помочь им стать полноправными авторами? Как сделать так, чтобы они не просто участвовали в том, что предлагают профессионалы, но самостоятельно формулировали замысел и находили пути его реализации? И с другой стороны, в какой художественной форме творчество людей с особыми потребностями максимально «открыто» для аудитории? Где встречаются наши образы, фантазии, мечты, сны?

Поиск ответов на эти непростые вопросы привел творческую группу «Квартиры» к размышлениям о мифе и ритуале, а они, в свою очередь, к теме сказки, ведь сказка – это история, через волшебные образы описывающая связь человека с миром.

В начале сезона французская сказочница и антрополог Элен Мале предложила «квартирантам» идею своеобразной лаборатории – «Фабрики историй». В результате на протяжении нескольких месяцев вместе с ансамблем «Чинари band» под предводительством Катерины Таран и Алексея Вострикова актерская команда проекта «вспоминала» и рассказывала истории из своей памяти, каждая из которых затем находила собственный звуковой образ.

«Фабрика историй» позволяет актерам с особыми потребностями покинуть привычное пространство и начать поиск контакта на новой для себя территории, выстраивая связи с незнакомыми людьми. Таким образом, организована ситуация встречи с людьми с особыми потребностями, и те, кто в нашем обществе обычно «невидимы», не только станут видимыми, но и будут восприняты как самостоятельные творческие личности.

Спектакль создан фондом «Альма Матер» совместно с Центром «Антон тут рядом» в рамках творческого проекта «Театр+Общество», реализуемого при поддержке Министерства Культуры РФ и Фонда им. Ю.В. Андропова.

Напомним, впервые фестиваль «Другое искусство» проводился в 2016 году. Автор и продюсер фестиваля - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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