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Ценность фестиваля «Другое искусство» не только в зрелищности - Андрей Царев

Говоря о ценности фестиваля «Другое искусство», директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев подчеркнул, что фестиваль - это не только зрелище, но и реабилитационная программа для людей с особенностями развития. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Андрей Царев сообщил на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Другое искусство».

«Через подготовку к фестивалю, участие в нем они по-другому начинают относиться к себе, к миру, они становятся более самостоятельными, открытыми. Наши подопечные воспринимают мир иначе, а значит, и воплощают его по-другому. Их отражение мира очень интересно зрителям, они заставляют иначе думать и воспринимать то, что вокруг», - отметил он.

По словам автора и продюсера фестиваля, кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева, ценность фестиваля «Другое искусство» в общении профессионалов и обмене опытом.

«Педагоги центров, которые к нам приезжают, обмениваются знаниями с другими подобными студиями, - сказал он. - Это чрезвычайно важно. Научить аутиста играть на сцене или сделать спектакль со слепыми ребятами - очень сложно. Мы специально делаем на Малой сцене марафон постановок разных центров, чтобы они посмотрели друг на друга и обменялись опытом. И часть мероприятий сознательно проводим в центре лечебной педагогики. Это не только для зрителя фестиваль. Это фестиваль для профессионалов и их подопечных. Они смотрят на творчество друг друга. Увидеть достижения других, понять, как могут другие, - в этом смысле наш фестиваль совершенно уникален».

Напомним, в Псковской области с 22 по 25 мая будет проходить 4-й Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В этом году в фестивале участвуют творческие коллективы из разных городов России и стран Европы - Польши, Латвии, Великобритании, Израиля и других, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Впервые фестиваль «Другое искусство» состоялся в 2016 году. Это ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь>>>