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Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника

«Цифру 53 нужно оставлять в названии праздника. "Дни Пушкинской поэзии и русской культуры", которые пройдут в музее-заповеднике "Михайловское" должны быть пятьдесят третьими», - заявил художественный руководитель фестиваля Гедиминас Таранда на пресс-конференции в понедельник, 3 июня.

«Мы можем сообща побороться за цифру. Перечеркивать никто ничего не собирается, а приставка "дни русской культуры" сделана для того, чтобы расширить рамки фестиваля. Чтобы сюда могли приехать все, кто только захочет», - рассказал художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

По его мнению, фестиваль нужно расширять на неделю и включить в его рамки и поэзию Михаила Лермонтова, например. «Другой вопрос, хватит ли у нас финансов на неделю», - заключил Гедиминас Таранда.

Представитель областной Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов пошутил, что он просто впишет цифру 53 в сценарий, который даст ведущим праздника.