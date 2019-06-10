Культура

В «Михайловском» подвели предварительные итоги фестиваля молодежных театров

Первые - статистические - итоги Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2019» подвели в Пушкинском Заповеднике. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, суммарно все мероприятия из афиши фестиваля собрали 1536 человек, как из России (Псков, Пушкинские Горы, Красногородский район, Изборск, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Великий Новгород, проч.), так и из-за рубежа - в частности, из Германии, Латвии, Словении.

В рамках фестиваля, напомнили в музее, с 5 по 11 июня включительно, прошло семь спектаклей, в том числе - два моноспектакля, уличное представление, большая чтецкая программа под открытым небом, видеопоказ, четыре творческие встречи; также гости и зрители «Михайловского 2019» приняли участие в литии на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, 6 июня, в день 220-летия поэта. По окончании каждого спектакля работала театральная лаборатория - живой, обоюдополезный разговор театральных критиков из северной столицы с исполнителями, или, когда присутствовали авторы, то и с авторами постановки.

Наибольшее число зрителей, уточнили в Пушкинском заповеднике, было на спектаклях «Недоросль» (236 человек) и «Капитанская дочка» (207 детей и взрослых) хорошо знакомого псковичам и жителям Святогорья театра «Пушкинская школа» из Санкт-Петербурга. Рекорд посещаемости для постановок, рассчитанных на малый зал, побила премьера «Гамлета» - моноспектакля 24-летнего актёра Сергея Хайменова в постановке народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера - этот спектакль посмотрели 174 человека.

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Часть публики - учащиеся школ Пушкиногорского района и доброхоты из Пскова, работавшие в музее на Празднике Пушкинской поэзии - посетили спектакли фестиваля по бесплатным билетам.

Напомним, что «театральный съезд» коллективов, работающих с молодёжью или для молодого зрителя, проводится в Пушкиногорье уже в пятый раз, и третий год подряд - под эгидой министерства культуры Российской Федерации, силами Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдаленных от Пушкинских Гор городов как Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии.