Культура

В Пушкинском заповеднике завершился театральный фестиваль «Михайловское 2019»

Вчера вечером спектаклем «Бедная Лиза» по повести Н.М. Карамзина в Пушкинском заповеднике завершили Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, зрители очень тепло приняли этот «русский мюзикл», или музыкально-поэтическое представление, как представляют его в первой же сцене сами исполнители, актеры петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева. В спектакле, помимо собственно карамзинской прозы, звучат стихи Юрия Ряшенцева, положенные на музыку Марком Розовским. Знаменитый московский режиссер, худрук театра «У Никитских ворот», собственно, является и автором пьесы, и постановщиком спектакля.

«Бедная Лиза» в исполнении петербургской труппы - легкий «реверанс», незлобная пародия на сентименталистский театр, бесхитростный и обаятельный вопреки некоторым уступкам «высокому вкусу». Он идет под живой аккомпанемент небольшого ансамбля из гитары, скрипки, фортепиано и ударных (в Петербурге, правда, со сцены звучат еще и арфа с виолончелью, которые, к сожалению, привезти в «Михайловское» на этот раз не удалось).

Спектакль по «Бедной Лизе» - недавняя, конца прошлого года работа труппы; поездка на фестиваль Пушкинский заповедник - его первый выезд.

«Хорошей точкой» нынешнего фестиваля, закрывая «Михайловское 2019», назвал спектакль ТЮЗа руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер. Он напомнил публике, что первую версию «Бедной Лизы» Марк Розовский ставил также в северной столице, в БДТ, более 45 лет назад, и артист Р., как часто Рецептер называет сам себя, играл в том спектакле роль Эраста. Новая работа, конечно, разительно отличается от той, прежней, и Владимир Рецептер поблагодарил актеров не только за их труд и талант, но и за своеобразное напоминание о том, что «…театр - это потрясающее чудо, в котором новое - это хорошо забытое старое». Нужно время от времени оглядываться назад, чтобы двигаться дальше вперед, - подытожил Владимир Рецептер: «В этом смысл российского театра, который лучшие традиции передает, а худшие - забывает».

Напомним, что Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019» - «театральный съезд» коллективов, работающих с молодежью или для молодого зрителя, проводится в Пушкиногорье уже в пятый раз, и третий год подряд - под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, силами Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдаленных от Пушкинских Гор городов как Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии.