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Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры начал свою работу. На нем можно узнать самую подробную информацию о мероприятии. Адрес сайта: http://пушкин.псков.рф







Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, на главной странице портала расположена подробная программа праздника. Расписано время каждого мероприятия и место его проведения. Праздничные концерты и выставки начнутся с 5 июня, а завершатся 12 июня. Также на интернет-ресурсе есть схема праздничной площадки в сельце Михайловском. Основное место проведения праздника указано на интерактивной карте.

Кроме того, размещена подробная информация об автобусах, которые бесплатно доставят гостей на праздник. Пассажирские автобусы будут курсировать 8 июня - в основной праздничный день. Восемь автобусов утром по графику с 8.00 до 9.00 отправятся из Пскова от ПсковГУ. Два автобуса довезут зрителей из Великих Лук - они стартуют в 8.30 и 9.00 от Великолукского драматического театра. Вечером автобусы привезут пассажиров обратно.

Дни Пушкинской поэзии и культуры пройдут в Пскове с 5 по 12 июня. Они приурочены к 220-летию со дня рождения великого русского поэта. Основные мероприятия праздника пройдут в Пскове и Пушкинских Горах. На поляне в Михайловском раскинутся сцены и интерактивные площадки.