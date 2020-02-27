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Музыкальную сказку с песочной анимацией «Лебединое озеро» покажут на Фестивале русской музыки в Пскове

25 марта, в рамках 46-го Фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова состоится вечерний детский концерт - музыкальная сказка с песочной анимацией «Лебединое озеро», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Бессмертную музыку П. И. Чайковского без доли преувеличения можно назвать жемчужиной русской классики. Как известно, в основу легендарного сюжета легла сказка рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний, подстерегающих юных влюбленных.

На глазах у взрослых и маленьких зрителей все герои и события оживут на большом экране под рукой мастера песочной анимации Мариинского театра Оксаны Калинко. Песочная анимация – один из самых удивительных видов изобразительного искусства. Sand-художник создаёт картины из песка прямо на глазах у зрителей: песок слоями наносится на стекло – так создаются причудливые образы, которые плавно перетекают из одного в другой, и с помощью проектора изображение передаётся на экран.

Музыка блистательного балета прозвучит в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Василия Юркевича.

Как отметила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, вечерние детские концерты – это сравнительно новый формат проведения музыкальных вечеров для всей семьи.

«В прошлом году в рамках фестиваля мы впервые сделали такой вечерний концерт с песочной анимацией для детей и родителей. Он прошел с аншлагом, вот мы и подумали, почему бы не повторить этот опыт в этом году. Это яркие красивые концерты, яркое семейное событие, поэтому подобную практику мы будем продолжать», - пообещала директор филармонии.

Напомним, 46-й Фестиваль русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н. А. Римского - Корсакова в этом году пройдет в Пскове с 18 по 25 марта, при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре. Музыкальный праздник включит в себя пять основных событий — от мировой классики балета до исконно русской народной музыки.

Участниками фестиваля станут ведущие музыкальные коллективы нашей страны. Среди них симфонический оркестр Мариинского театра, Имперский Русский Балет под руководством Гедиминаса Таранды, Государственный академический Рязанский русский народный хор им Е. Попова, образцово-показательный оркестр войск нацгвардии России.

25 марта, начало в 19.00

Билеты здесь

Для зрителей 6+