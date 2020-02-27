Сцена / Фестивали

Николай Хондзинский о Рязанском русском народном хоре: Это будет концерт - наслаждение красотой и глубиной русской народной культуры

22 марта, в рамках 46-го Фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, состоится выступление государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е. Г. Попова.

Концерт пройдет в рамках программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Коллектив представит литературно-музыкальную фантазию на стихи С. А. Есенина «Родился я с песнями».

«Это коллектив с историей. Надеюсь, что вкусы фанатов хора Пятницкого будут удовлетворены выступлением этого коллектива», - отметил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского оркестра Псковской области Николай Хондзинский. Маэстро также добавил, что это будет «концерт - наслаждение красотой и глубиной русской народной культуры!»

Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Г. Попова создан более 70 лет назад на основе фольклорного ансамбля села Большая Журавинка Ряжского района Рязанской области. Известный коллектив Рязанской филармонии является лауреатом и дипломантом международных, всесоюзных и республиканских фестивалей, лауреатом премии «Золотой Аполлон», лауреатом премии им. А. П. Аверкина, награжден Золотой медалью им. академика В. Ф. Уткина.

Уникальное сочетание высокого профессионализма и самобытного звучания делает хор жемчужиной российской культуры. Мастерство артистов хора покорило зрительские сердца не только в России, но и в Греции, Франции, Германии, Болгарии, Венгрии, Китае, Монголии, Чехословакии, Польше, Канаде и в других странах.

Первые участники хора - простые сельские жители, которые пели так, как научились от своих родителей и дедов. До сих пор в «золотом фонде» наследия коллектива сохранены подлинные ряжские хоровые напевы. Расцвет хора был связан с приходом в 1950 году одаренного музыканта, выпускника Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Евгения Григорьевича Попова, который руководил им на протяжении сорока лет, настойчиво и последовательно поднимая хоровое исполнение русской песни до высот истинного искусства. Творческое кредо коллектива – возрождение, сохранение и развитие богатейших фольклорных традиций родного края и русской народной певческой культуры.

Звучание рязанского хора неповторимо и своеобразно. Для него характерны теплота и проникновенная лирика, свойственная русской душе, а также искрометность, задор и неподражаемый юмор. Так можно петь только в «стране березового ситца»!

В состав большого творческого коллектива, наряду с хоровыми артистами, входят оркестр, балет и солисты-вокалисты. С 2012 года хором руководит заслуженный работник культуры РФ Светлана Сухова в творческом содружестве с главным дирижером Александром Орешкиным и главным балетмейстером Николаем Шичкиным.

Как хороши отточенные танцы балетной труппы - «Секиринская пляска», «Скопинские гончары», «Михайловское кружево», и хоровые шедевры на стихи своего великого земляка Сергея Есенина: «Береза», «Спит ковыль», «Нивы сжаты. Рощи голы», и визитная карточка хора - «Над окошком месяц, под окошком ветер». Особая гордость коллектива - неповторимые костюмы с торжественной игольчатой вышивкой и единственным в России цветным кружевом!

Добавим, 46-й Фестиваль русской музыки в Пскове пройдет в рамках Нацпроекта «Культура» (региональный проект Псковской области «Творческие люди»).

В программе концерта: русские народные песни, песни на стихи С. Есенина, хореографические композиции.

БКЗ Псковской областной филармонии, 22 марта, воскресенье, начало в 17.00.

Билеты купить можно здесь>>>