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Елизавета Барышникова: Образцово-показательный оркестр войск Нацгвардии России по праву является одним из лучших военных музыкальных коллективов страны

В понедельник, 23 марта, в рамках Фестиваля русской музыки, который в 46-й раз будет проходить в Псковской области, выступит образцово-показательный оркестр войск Нацгвардии России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции области.

«У Нацгвардии есть несколько военных оркестров в различных округах страны. Это главный, «топовый» коллектив среди их оркестров», - пояснила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Творческая биография коллектива неотъемлемо связана с повседневной жизнедеятельностью войск. Оркестр проводит большую концертно-просветительную работу среди подрастающего поколения, военнослужащих, сотрудников, работников войск национальной гвардии и членов их семей, принимает участие в военно-патриотическом воспитании. Выступления оркестра перед военнослужащими, выполняющими боевые задачи в горячих точках страны, в Фергане, Коканде, Кувасае, Андижане в 1989 году, неоднократные выезды в Чеченскую республику, начиная с 1995 года, способствовали подъему боевого духа воинов, позволяли отвлечься им от трудностей нелегкой службы.

Деятельность коллектива обширна и разнообразна. Оркестр с успехом выступает на различных концертных площадках в нашей стране и за рубежом, принимает активное участие в музыкальном оформлении значимых общественно-политических событий страны.

В настоящее время в состав Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации входят духовой и симфонический оркестры.

Исполнительские возможности коллектива очень широки. Ему одинаково доступны как произведения крупной формы, так и миниатюры; с блеском может исполнять служебно-строевой репертуар.

Художественный руководитель оркестра – начальник Военно-оркестровой службы, главный военный дирижер Росгвардии, полковник Владимир Васяк.

В концертной программе оркестра прозвучат произведения русских композиторов: П.И. Чайковский «Торжественный марш»; Н.А. Римский-Корсаков. Музыкальный фрагмент «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; Н.А. Римский-Корсаков. Музыкальная картина «Сеча при Керженце»; М.П. Мусоргский. «Шествие князей» из оперы «Млада»;

П.И. Чайковский. «Русский танец»; А.П. Бородин. «Ария князя Игоря» из оперы «Князь Игорь»; М.П. Мусоргский. «Песня о Блохе»; М.П. Мусоргский. «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов» и другие лучшие образцы русской классической музыки.

Напомним, всего в программу фестиваля русской музыки 2020 года вошли пять музыкальных событий:

20 и 21 марта - балет «Спящая красавица», в исполнении Имперского Русского Балета под руководством Заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранды, в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

22 марта - Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова, художественный руководитель - Светлана Сухова. Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

23 марта - Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации, художественный руководитель - начальник Военно-оркестровой службы, главный военный дирижёр Росгвардии, полковник - Владимир Васяк.

25 марта - Концерт для детей «Лебединое озеро», в исполнении Губернаторского оркестра Псковской области, художник песочной анимации Мариинского театра Оксаны Калинко

Добавим, 46-й Фестиваль русской музыки в Пскове пройдет в рамках Нацпроекта «Культура» (региональный проект Псковской области «Творческие люди»).

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