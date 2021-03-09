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Оркестр Росгвардии представит в Пскове нетипичную для себя программу

Финалом 47-го Фестиваля русской музыки станет концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России, который пройдет в Большом концертном зале филармонии в Пскове 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Оркестр будет представлять очень нетипичную для себя программу, - рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - Будет звучать музыка Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина. Маэстро обсуждал с главным дирижером эту программу, они специально для нашего фестиваля готовили новую программу, потому что та программа, с которой обычно они ездят, менее классическая и более эстрадная и не вписывается в концепцию фестиваля. А для того, чтобы поучаствовать в нашем фестивале, оркестр Росгвардии подготовил новую программу».

Коллектив является одним из ведущих военно-творческих коллективов страны. За свою 50-летнюю историю оркестр объехал с концертными выступлениями практически все города бывшего Советского Союза, неоднократно отстаивал честь России за рубежом на различных международных фестивалях и конкурсах.

Образцово-показательный оркестр войск обеспечивает важные общественно-политические мероприятия и государственные праздники с участием президента России, членов правительства, руководителей различных министерств и ведомств, выступает с концертами перед военнослужащими и членами их семей, ведет активную патриотическую деятельность для воспитания молодежи и подрастающего поколения.

Оркестр Росгвардии - многократный участник военных парадов войск на Красной площади и других военно-государственных мероприятий. Активно пропагандируя национальное музыкальное искусство, оркестр сотрудничает с учреждениями Минкульта, творческими коллективами города Москвы и другими музыкальными союзами страны.

Художественный руководитель Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России, начальник Военно-оркестровой службы – главный военный дирижер Росгвардии, полковник Владимир Васяк.

Напомним, 47-й Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, состоится с 16 по 21 марта в Пскове.

Фестиваль русской музыки пройдет при поддержке Минкульта в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерты Фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.