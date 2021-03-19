Сцена / Фестивали

Оркестр Росгвардии выступил на фестивале русской музыки в Пскове

Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации выступил на закрытии 47-й фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в концертной программе оркестра прозвучали произведения русских композиторов: «Торжественный марш» Чайковского, «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Ария князя Игоря» из оперы «Князь Игорь» Бородина и другие лучшие образцы русской классической музыки.

Выступление оркестра было встречено зрителями овациями.

Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации является одним из ведущих военно-творческих коллективов страны. За свою 50-летнюю историю оркестр объехал с концертными выступлениями практически все города бывшего Советского Союза, неоднократно отстаивал честь Российской Федерации за рубежом на различных международных фестивалях и конкурсах.