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Псковичей приглашают посетить концерт ансамбля русской музыки

Ансамбль русской музыки «Псков» сегодня представит зрителям новую программу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

«Третий фестивальный вечер посвящен программе ансамбля русской музыки "Псков", чьи выступления уникальны опорой на традиционную псковскую школу инструментального исполнительства», - отметили организаторы.

В концерте прозвучат как народные песни, так и сочинения композиторов Цыганкова, Тростянского, Малярова, Шалова, Шаханова и Ольги Алексеевой — ведущей исполнительницы на гуслях, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей , лауреата серебряной медали «Национальное достояние России», солистки государственного оркестра «Гусляры России» и художественного руководителя ансамбля «Псков».

«Псков всегда славился своими традициями исполнительства на гуслях звончатых. В программе "Псков. Новый взгляд на традиции" гусли представлены как сольный инструмент, так и в составе ансамбля русских народных инструментов, — рассказали в ТКД. — Так же в ансамбле "Псков" чтятся традиции исполнительства на русских жалейках, которые часто используются в аранжировках произведений, исполняемых ансамблем».

Солистами в концерте выступят как исполнители-инструменталисты, среди которых Елена Ленина, Маргарита Тепонайнен, Денис Горев, Сергей Поторочин, Илья Хмелев, Владимир Салиев, Ольга Алексеева, так и солисты-вокалисты. Это заслуженнный артист России Александр Либ и солистка ансамбля Елена Федина, профессионально занимающаяся фольклором и исполняющая песни, собранные в экспедициях и обработанные современными авторами.

Финалом программы на гармошке в сопровождении ансамбля «Псков» зазвучит традиционный наигрыш Псковской области «Скобарь» в обработке современного композитора Константина Шаханова и его «Посвящение» — сочинение, созданное специально для ансамбля русской музыки «Псков».

Напомним, 47-й фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, проходит с 16 по 21 марта в Пскове.

Фестиваль русской музыки проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерты Фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.