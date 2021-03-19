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Сцена / Фестивали

Концерт по форме

22.03.2021 10:59|ПсковКомментариев: 0

Золотые погоны и аксельбанты, форменные фуражки, блеск начищенных духовых и полковник за пультом дирижера: 47-й Фестиваль русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, завершился ярким выступлением Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Оркестр гремел басами, трубачи выдували медь, а публика так восторженно реагировала на артистов, что вспоминалось хрестоматийное Грибоедова: «Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали».

 

«Оркестр будет представлять очень нетипичную для себя программу, - рассказывала на одной из пресс-конференций, предшествовавших Фестивалю, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - Маэстро Николай Хондзинский обсуждал с главным дирижером эту программу, они специально для нашего фестиваля готовили новую программу, потому что та программа, с которой обычно они ездят, менее классическая и более эстрадная и не вписывается в концепцию фестиваля».

Артисты остановили свой выбор на популярных, любимых многими произведениях, входящих в золотой фонд русской классики. Начали с «Торжественного марша» Петра Чайковского, заполнив зал мощными уверенными аккордами - марш создавался композитором в 1883 году, специально к коронации Александра III. Состав оркестра, в который входят исключительно духовые, непривычно звучал в филармонии, но тем сильнее был произведенный эффект: слушатели сразу прониклись праздничным настроением. По сути, фестивальный концерт стал еще и музыкальным подарком псковичам к Дню войск национальной гвардии РФ, который отмечается 27 марта. 

Военная слаженность и строевая выучка оркестрантов в сочетании с виртуозностью и артистизмом придали концерту неповторимое очарование. Коллектив показал широкий репертуарный диапазон: за Чайковским последовали музыкально-литературная композиция «Сказ о русском солдате», музыкальная картина «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова, его же «Полет шмеля» из «Сказки о царе Салтане» и «Шествие князей» из оперы «Млада» (начальник оркестра, Заслуженный артист Республики Башкортостан полковник Азат Шахмухаметов).

Порадовал оркестр и тех, кто ждал сольных выступлений. И не припомнишь, когда псковичи могли услышать вживую знаменитые партии из шаляпинского репертуара, а здесь благодаря басу Алексея Толстокорова притихшие псковичи внимали и «Песне Варлаама» из оперы Мусоргского «Борис Годунов», и «Блохе», и старинному романсу «Вдоль по Питерской» (последнюю исполнили вне программы, проникнувшись бурной реакцией публики). Заслуженный артист Российской федерации Олег Кухта исполнил романсы, также вызвав бурю аплодисментов.

Заслуженная артистка Республики Удмуртия Ольга Гетман исполнила «Свадебную песню», которую музыканты посвятили Псковскому краю. «Когда мы собирались в ваш прекрасный регион, каждый номер мы продумывали, - отметил заместитель начальника оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации подполковник Аркадий Шмелев. - Михаил Иванович глинка написал прекрасный романс, который называется «Свадебная песня», но в народе распространено название «Северная звезда». Поэтому, я думаю, этот текст и музыка очень подходит к вашему великому историческому русскому краю».

Оркестранты пригласили в Псков и сопрано Инну Деменкову, звезду проекта «Большая опера» телеканала «Россия – Культура». Неповторимая сила природного голоса позволила ей исполнить шедевр вокальной русской классики - романс Сергея Рахманинова «Весенние воды».

Завершился концерт старинным егерским маршем, который стал окончательной точкой, вернее, тремя восклицательными знаками концерта. Псковичи аплодировали в такт музыке и приветствовали музыкантов стоя, не в силах усидеть на месте от накопившихся эмоций.

«Мне все очень понравилось, - делится впечатлениями псковская пенсионерка Валентина Ивановна. - Жалко только, что так быстро закончился концерт. Хотелось еще послушать, не так часто удается попасть в зал филармонии». Ее соседка соглашается: «Концерт длился полтора часа, но такое ощущение, что пролетело мгновение, настолько все было интересно и нескучно. Особенно понравился заместитель начальника оркестра, подполковник. Его чувство юмора спасло концерт от излишней официальности».

Нынешний Фестиваль заметно помолодел по составу публики: видно, что псковичи стараются вовлекать детей в мир классической музыки. Что самое интересное, подрастающие горожане даже не против, хотя по всему городу висят афиши не Фестиваля, а современных инстазвезд и «Любимок». «Я очень ждал «На сопках Манчжурии», - рассказывает подросток, побывавший на концерте 21 марта с мамой. - Жалко, что ее исполнили без слов, просто оркестром. Я надеялся, что ее споет бас. Я учусь в музыкальной школе, и мы на уроках часто слушаем классику. Солист, который пел «Вдоль по Питерской», спел классно. Зато я узнал историю про музыкантов, которые приняли на себя удар атаки в битве во время русской-японской войны».   

47-й Фестиваль русской музыки завершился с блеском. «Начинаем подготовку к следующим фестивалям», - предупредила дирекция Псковской областной филармонии своих подписчиков в соцсетях. А значит - впереди нас ждет еще много концертов. Прекрасных не только по форме, но и по содержанию.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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