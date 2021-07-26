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Сцена / Фестивали

На фестивале «Другое искусство» покажут видеоверсию спектакля «Человек, который ушел на Луну»

26.07.2021 14:50|ПсковКомментариев: 0

В рамках фестиваля «Другое искусство. Другой формат» покажут видеоверсию премьерного спектакля «Человек, который ушел на Луну» петербургской театральной школы «Инклюзион». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Спектакль «Человек, который ушел на Луну» готовился к премьере на сцене Александринского театра в мае 2020 года. Пандемия внесла свои коррективы, из-за чего премьера постановки состоится в режиме онлайн. Видеоверсию спектакля можно увидеть на фестивале «Другое искусство. Другой формат».

Спектакль актеры неоднократно играли на платформе Zoom, после чего возникла идея выпустить видеоверсию постановки. «Мы полгода сохраняли записи репетиций и показов. Из них видеохудожник Наталия Суворова создала видеоверсию спектакля. Мы очень благодарны Наталии за чуткость в работе с документальным материалом, переплетающимся с видеоартом, и стремление подчеркнуть саму суть текстов древнекитайского поэта Ли Бо», — рассказала куратор петербургского Инклюзиона Юлия Поцелуева.

«Человек, который ушел на Луну» — спектакль петербургской театральной школы «Инклюзион», повествующий о жизни и творчестве древнекитайского поэта Ли Бо. Это совместно сочиненное путешествие по культуре эпохи Тан. Многовековая поэтическая традиция воплощается в спектакле через визуальные образы, музыкальные композиции, поэтическое чтение, отметили в ТКД.

Поэт Ли Бо — знаковая фигура для китайской культуры. Его поэзия известна далеко за пределами Китая. На русский язык стихотворения Ли Бо переводили Александр Гитович, Анна Ахматова. На английский — Артур Уэйли и Эзра Паунд. Жизнеописание поэта от рождения до смерти приходит к нам через его стихи, в которых есть и встречи с императором, и восстание, и ссылка, и любовь, и дружба. Стиль сценического рассказа будет отсылать не столько к этнографии традиционного Китая, сколько к широкому стилевому диапазону жанра притчи, где каждая встреча есть повод для мудрого изречения, а каждое событие лишь источник вдохновения для стихотворения.

«Инклюзион. Санкт-Петербург» – одна из первых региональных школ Центра творческих проектов «Инклюзион», которая открылась в 2017 году. Первая постановка школы – «Ночи Холстомера» - вошла в десятку главных театральных событий Международного Санкт-Петербургского культурного форума-2019, он тоже включен в программу фестиваля «Другое искусство. Другой формат».

Добавим, фестиваль «Другое искусство. Другой формат» проводится при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и Театрально-концертная дирекция Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Спектакли фестиваля «Другое искусство. Другой формат» можно посмотреть на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.

Теги: #театр #ТКД #Другое искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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