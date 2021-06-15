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Спектакль с участием Евгения Миронова покажут на псковском фестивале

Спектакль-номинант «Золотой маски» Театра Наций с участием Евгения Миронова и Дженни Эгаттер покажут на международном инклюзивном онлайн-фестивале «Другое искусство. Другой формат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Прикасаемые» – один из самых масштабных проектов социального театрального искусства в России. Его создание стало возможным благодаря сотрудничеству Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и Театра Наций. Впервые эскиз спектакля был показан в рамках IX международного фестиваля современного искусства «Территория», а в апреле 2015 года на Малой сцене Театра Наций состоялась его премьера с участием Ингеборги Дапкунайте и Анатолия Белого.

«Прикасаемые» – первая постановка в мире, в которой одновременно задействованы и слепоглухие, и зрячеслышащие актеры. В основе спектакля – реальные истории людей с одновременным нарушением зрения и слуха. Как можно слушать музыку, читать, писать, рисовать, танцевать, учиться, работать, путешествовать, общаться, любить, одним словом — жить, если человек не видит и не слышит? На сцене как зрячеслышащие, так и слепоглухие герои на равных преодолевают страхи, сомнения, трудности взаимопонимания, анонсируют в ТКД.

«Мы радуемся солнцу и шуму моря и даже не задумываемся над тем, что кому-то это не дано, а когда случайно сталкиваемся с ними, испытываем чувство неловкости и жалости. Они знают этот мир на ощупь и по запаху, а сталкиваясь с нами и понимая что они "другие", чувствуют себя одинокими и в чем-то ущербными. Это несправедливо. Нет "они" и "мы". Есть люди, которые должны научить друг друга смотреть на мир другими глазами. Людей, которые выходят с этого спектакля, я не забуду никогда. У них перевернутые лица. Потому что переворачивается твое представление об этом мире», – отметил автор идеи спектакля «Прикасаемые» Евгений Миронов.

Каждый раз проект поддерживают известные актеры театра и кино. В роли рассказчиков выступали Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Алиса Фрейндлих, Татьяна Арнтгольц, Егор Бероев, Ольга Яковлева, Анна Ковальчук, Евгений Цыганов, Игорь Костолевский, Альберт Филозов, Ольга Сутулова, Анатолий Белый, Дмитрий Брусникин.

«Когда мы начинали, то даже представить не могли, какой отклик встретит этот спектакль – у зрителей, у прессы, у нас самих – я до сих пор с огромной любовью вспоминаю все репетиции. С 2014-го года мы прошли интересный и важный путь – 30 показов на сценах ведущих российских театров, номинация на "Золотую Маску", акции в поддержку других фондов. За это время мы все изменились: актеры, занятые в спектакле, зритель, наше общество и инклюзивный театр. Спектакль готовится начать новую жизнь», - рассказала актриса, продюсер спектакля Ингеборга Дапкунайте.

В этом спектакле сыграли выдающиеся российские актеры Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Евгений Цыганов и другие. Спектакль был номинирован на престижные российские премии, в том числе на российскую театральную премию «Золотая маска».

14 октября 2017 года в Национальном театре Великобритании состоялась премьера международной версии спектакля «Прикасаемые/In Touch».

В качестве сорежиссера для создания международной версии спектакля была приглашена художественный руководитель театральной компании Graeae Дженни Силей. В спектакле наравне с известными актерами России и Великобритании сыграли пятеро российских, двое британских и один французский слепоглухой актер.

«Спектакль заинтересовал коллег из Британии и Франции, увидевших в нем особую художественность. Важно и то, что в этих странах слепоглухие не включены в театральный контекст», – заметила исполнительный продюсер спектакля Виктория Авдеева.

Добавим, спектакль «Прикасаемые» демонстрируют в рамках международного инклюзивного онлайн-фестиваля «Другое искусство. Другой формат». Видео можно посмотреть по ссылке.

Фестиваль проводят при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации и Театрально-концертная дирекция Псковской области. При реализации социального проекта используют средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Спектакли фестиваля «Другое искусство. Другой формат» можно посмотреть на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции по ссылке.