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Петербургский цирк представит на псковском фестивале два спектакля

Упсала-Цирк (Санкт-Петербург) представит на международном инклюзивном онлайн-фестивале «Другое искусство. Другой формат» в Пскове два спектакля – «Сны Пиросмани» и «Я – Басе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Я Басе» – это абсолютный эксперимент для всех его участников и создателей. В течение года артисты Упсала-Цирка с особенностями в развитии вместе с ребятами из основного состава читали хокку, работали с текстом, предметами, образами, создавали этюды – и благодаря этому учились лучше слышать и понимать друг друга. Результатом работы их творческой лаборатории под руководством режиссера Яны Туминой и актера и театрального педагога Александра Балсанова стал спектакль «Я – Басе».

«Когда мы с Александром Балсановым и артистами Упсала-Цирка начали постановку "Я Басе", то соединили метод простых действий, родившийся в недрах русского инженерного театра АХЕ, с поэтической формой хокку. Существование на сцене с простыми предметами, простыми физическими действиями, помогло вдохнуть жизнь в образы, которые пришли из японской поэзии. Когда работаешь с особыми детьми, они сами как бы рифмуются с этой поэзией своей созерцательностью. Для меня было бы невозможно использование природы ребенка, его тонкой организации в театре. В этой ситуации цирк оказался спасением, потому что он предполагает конкретные навыки, умения и действия», – рассказала режиссер спектакля Яна Тумина.

В ТКД отметили, что в каждом человеке живет поэт, и поэзия – универсальный язык, на котором могут разговаривать все люди без исключения.

«Это спектакль про красоту, которую можно выразить всего в трёх строчках. В нем участвуют дети и подростки с особенностями развития и без них – каждый из них рассказывает о той красоте, которую он видит вокруг и внутри себя, открывая в себе будущего поэта – ученика Мацуо Басё», - пояснили в пресс-службе организации.

Видео спектакля можно посмотреть по ссылке.

Второй фестивальный спектакль Упсала-Цирка «Сны Пиросмани» создан по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. Видео доступно по ссылке. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка – артисты профессиональной труппы. Наряду с цирковыми трюками, в спектакле ребята сами создают музыкальную партитуру и используют элементы инженерного театра.

Фестиваль проводят при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и Театрально-концертная дирекция Псковской области. При реализации социального проекта используют средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Спектакли фестиваля «Другое искусство. Другой формат» можно посмотреть на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции по ссылке.