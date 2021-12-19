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Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове

В 28-й раз на псковской сцене были представлены самые заметные и впечатляющие спектакли последних лет – в Пскове завершился Пушкинский театральный фестиваль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, в 2021 году фестиваль прошел в два этапа – осенью зрителям представили спектакли приглашенных театров, которые игрались на открытом воздухе, и два новых спектакля Псковского театра драмы. В декабре гостями фестивальной афиши стали Российский академический молодежный театр (Москва), «Театр ненормативной пластики» (Санкт-Петербург), театр «Поиск» (Лесосибирск), Севастопольский театр юного зрителя, премьерные спектакли представил и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Разделение фестиваля на две части – вынужденная мера, предпринятая в связи с пандемией. В следующем году Пушкинский театральный фестиваль планируется провести осенью.

Декабрьская программа фестиваля стартовала 14 декабря спектаклем РАМТа по повести Пушкина «Барышня-крестьянка (вариации)» от режиссера Кирилла Вытоптова.

«"Театр ненормативной пластики" из Санкт-Петербурга представил псковичам смелый спектакль "Интервью В." (режиссер – Роман Каганович). Спектакль, режиссер и невероятно одаренный актер Сергей Азеев, сыгравший Вертинского, весной следующего года поборются за высшую театральную награду страны – премию "Золотая маска"», - рассказали в театре.

Спектакль «Нос» по повести Гоголя в постановке известного театрального режиссера Яны Туминой привез в Псков Севастопольский ТЮЗ. «Не успели артисты вылететь из Пскова, как пришла весть о том, что спектакль удостоился премии правительства РФ за лучшую постановку русской классики», - отметили в драмтеатре.

Спустя три года на Пушкинском театральном фестивале снова выступил театр «Поиск» из Лесосибирска. На этот раз артисты представили продолжение нашумевшего спектакля Олега Липовецкого – «Мертвые души. Том 2».

Псковский театр драмы показал гостям новую комедию «Пленные духи» (пьеса братьев Пресняковых) в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан, главного режиссера Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Айрата Абушахманова.

В эти же дни в театре состоялась премьера спектакля художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» (по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова).

Театральный критик Владимир Спешков (Челябинск) и театровед Александр Вислов (Москва) прочитали лекции «Русская классика на сибирской сцене: премьеры 2020/21» и «Пушкин в зрительном зале». В галерее «ЦЕХ» продолжает работу выставка театральных плакатов и афиш Ксении Люстиковой.

Псковский театр драмы выражает благодарность всем участникам фестиваля за представленные театральные работы и публике за теплый прием гостей.

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз, являясь значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В Псков на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга и Москвы и других городов России, маститые критики. Программу первого этапа фестиваля составили спектакли, действие которых развернулось за пределами театра, под открытым небом. Еще одна фестивальная неделя прошла в декабре уже в стенах Псковского театра драмы.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.