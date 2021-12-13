Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
джаз в Рождество
спектакль Дмитрия Месхиева
легкость «Богемы»
без алкоголиков и наркоманов
Пушкинский фестиваль часть вторая
Первый электронный
ещё Фестивали 13.12.2021 11:062 Один из главных театров России покажет спектакль на псковской сцене 19.12.2021 11:500 Всех - в Сибирь 18.12.2021 15:590 Черт знает что 16.12.2021 18:300 Почему Пушкин не пришел на премьеру своей пьесы, расскажут псковичам 16.12.2021 14:560 Инсценировку второго тома «Мертвых душ» увидят псковичи 16.12.2021 09:431 Неголый король
Сцена / Фестивали

Всех - в Сибирь

19.12.2021 11:50|ПсковКомментариев: 0

Бурными аплодисментами псковская публика трижды вызывала на сцену трех актеров театра «Поиск» из города Лесосибирска. Был бы, наверное, и четвертый бис, если бы, наконец, один из артистов не сказал ласково: «Всех - в Сибирь!»

 

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

Засмеялись псковичи светло и весело и с чувством глубокого удовлетворения разошлись по домам. Спектакль «Мертвые души. Том 2» был настолько великолепным, что можно только позавидовать тем, кто придет на его второй показ в рамках Пушкинского театрального фестиваля, который состоится сегодня вечером на большой сцене Псковского театра драмы.

Жанр спектакля обозначен его режиссером Олегом Липовецким как фантазия - в музыке это обычно пьесы, в определенной мере свободные от установленных форм, импровизационные по своей сути. В случае с поэмой «Мертвые души» эта установка абсолютно органично легла на сюжет, структуру текста и ярко раскрыла талант артистов. Путешествие Чичикова, его решения - это по большей части экспромт, придумывание на ходу работающих мошеннических схем. Главный герой, скрепляющий разнородные эпизоды, сам по своей натуре актер, которому приходится исполнять разные роли, приноравливаясь к встречным помещикам.

Весь спектакль - торжество игры: он построен на гэгах, пластических миниатюрах, переодевании и подчеркнутой условности театрального действия. В увлекательную импровизацию искренне включается и зритель, который посажен не в зале, а на самой сцене. Одной прекрасной псковичке удалось благодаря месту в первом ряду побывать в роли невесты Улиньки, другую, рядом выше, допросили как «ворожею» Акульку, а кому-то из счастливых зрителей перепал за 150 рублей магнит «Мертвые души» в единственном экземпляре, созданный деятельным помещиком Платоновым. Да весь первый ряд получил конфетки от Чичикова!

Три с лишком часа, которые идет спектакль, на сцене находятся лишь три актера - Олег Ермолаев, Максим Потапченко, Виктор Чариков. Рискнем сказать резко: а других и не надо, ведь эта тройка может сыграть, кажется, все. Что и делает, показывая самый широкий диапазон образов, настроений, голосов, мимики, пластики. Они перевоплощаются с ходу, мгновенно: хоть помещика сыграют, хоть коня, хоть корову Зорю, хоть олигарха Муразова. Все, что необходимо актерам для этого, находится тут же, на сцене: рубахи, перстни, шляпы, куртки, сюртуки, пиджаки, спортивные костюмы. В общем, целая вешалка, с которой натурально и начинается весь этот театр.

Под стать гардеробчику - богатейший реквизит, из которого можно смело формировать выставку советского и постсоветского быта. Причем все подлинное, живое. Перед постановкой «Мертвых душ» театр бросал клич среди жителей Лесосибирска, чтобы найти раритетную ламповую утварь: старые телефоны, самовары, кожаную шоферскую кепку (конечно, она превосходно села на маковку кучера Селифана), пледы с характерным декором «цветочки» (такие у всех были лет сорок назад), ковры с оленями, авоськи.

Под стать подвижным актерам и их богатейшему предметному миру - живые декорации: три стола не стоят на месте, превращаясь в дома, тюремные стены, плацкартный вагон. Целый ворох советских настенных декоративных ковриков создает видовую перспективу: то медведи, то «Три богатыря» виднеются, то Красная шапочка в заповедном лесу («в сказку попали», - шутят персонажи). По правую и левую руку висят на вешалках белые рубахи да пиджаки - те самые «мертвые души», которые носит Чичиков авоськами.

Весь этот склад вещей и предметов создает ощущение сакрального гаража, в котором отдыхает русская мужская душа: собрались ремонтировать «тройку» классику (раньше, кстати, люксовой моделью считалась), попутно сообразили на троих, а в угаре веселья решили еще и «замутить» передачу «Вокруг смеха», в которой перемыли кости всем - от соседей до губернатора и главы государства.

С давних пор принято считать, что в поэме Гоголя нет ни одного положительного персонажа – собственно, поэтому, говорят, и сжег великий писатель второй том русской «Одиссеи»: уж очень хотел найти позитив, а не вышло. Ткань спектакля, поставленного «Поиском», тоже к финалу истончается, путается, в сценах появляется мелодраматизм, некоторая спешка. Огонек зажигалки, склоненная над ней рукопись – заканчивается постановка тем же, чем и начиналась: звуками пожарной тревоги. Зрителей предупреждают о необходимости покинуть зал – «этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать».  

Прекрасной России будущего как не было, так и нет – ни в поэме, ни в постановке, ни в реальности. Плетутся рысью как-нибудь Гнедой, Чубарый и Заседатель по разбитым дорогам мимо деревень с заколоченными окнами. Бесприютность просторов, зеленые кудри дерев, позлащенные верхушки церквей, глушь, закоулки, «пьют и воруют»... В наши дни классические образы «Мертвых душ» вызывают такое же узнавание, как и полтора века назад. Ничего не изменилось. Может быть, потому, что по-прежнему таких совестливых, как Гоголь, - днем с огнем.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
19.12.2021, 11:500 Всех - в Сибирь 18.12.2021, 15:590 Черт знает что 17.12.2021, 15:380 Показ сказки «Щелкунчик» повторят в Пскове по просьбам зрителей 17.12.2021, 13:590 Актер из «Ментовских войн» исполнит главную роль в псковском «Ревизоре»
16.12.2021, 20:343 Концерт на электронном органе впервые состоялся в Пскове 16.12.2021, 18:300 Почему Пушкин не пришел на премьеру своей пьесы, расскажут псковичам 16.12.2021, 14:560 Инсценировку второго тома «Мертвых душ» увидят псковичи 16.12.2021, 13:250 Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, расскажут псковичам на лекции
16.12.2021, 12:130 Музыка Штрауса и Легара прозвучит на концерте «Венский Новый год» в Пскове 16.12.2021, 09:431 Неголый король 15.12.2021, 19:060 Севастопольский ТЮЗ представит спектакль «Нос» на Пушкинском фестивале в Пскове 15.12.2021, 15:220 Великолучан приглашают на «Культурные выходные»
14.12.2021, 23:070 Моноспектакль о Вертинском покажут на Пушкинском фестивале в Пскове 14.12.2021, 21:520 Сказку для младших школьников и их родителей представил Псковский театр драмы 14.12.2021, 20:340 «Барышня-крестьянка» открыла второй этап Пушкинского театрального фестиваля в Пскове 14.12.2021, 13:500 Участница международных выставок презентует свои плакаты в Пскове
14.12.2021, 13:012 Первый концерт на электронном органе дадут в Пскове 14.12.2021, 12:240 Второй этап Пушкинского театрального фестиваля стартует в Пскове 13.12.2021, 17:261 Людей с яркой внешностью приглашают на работу в псковский драмтеатр 13.12.2021, 14:570 Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» состоится в декабре
13.12.2021, 14:060 «Джаз в Рождество» прозвучит в Пскове и Великих Луках 13.12.2021, 11:062 Один из главных театров России покажет спектакль на псковской сцене 11.12.2021, 20:351 Новую комедию представит горожанам псковский драмтеатр 11.12.2021, 12:340 Невыносимая легкость «Богемы»
09.12.2021, 20:272 Резонансный спектакль «Ревизор» псковские зрители больше не увидят в старой редакции 09.12.2021, 15:060 Пушкинский фестиваль пройдет в формате «концерта по заявкам» — Андрей Пронин 09.12.2021, 14:400 Мастер-классы и концерт пройдут в Палкино в рамках «Культурных выходных» 09.12.2021, 13:030 В рамках акции «Елка желаний» в 2020 году исполнились мечты почти 130 юных псковичей
09.12.2021, 12:370 «Беседка»: Что есть сердце Пушкинского театрального фестиваля? ВИДЕО 09.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Андреем Прониным 08.12.2021, 20:190 Псковичей приглашают на премьеру детской сказки «Слон и птичка» 07.12.2021, 16:500 «Гробницу малыша Тутанхамона» показали псковичи на форуме в Узбекистане
07.12.2021, 16:190 Солисты театра Петербургской консерватории представят в Пскове оперу «Богема» 07.12.2021, 15:200 «Пушкинская карта» позволяет посетить почти 70 культурных мероприятий в Псковской области 07.12.2021, 12:231 Спектакль «Семь сказочных ключей» подготовил для псковичей театр кукол 06.12.2021, 13:510 Как слушать «Богему», расскажет псковичам известный музыкальный критик
05.12.2021, 20:341 Псковский театр драмы выступил со спектаклем в Узбекистане 03.12.2021, 16:320 Хореографический спектакль от арт-проекта «Княжество» увидят псковичи 03.12.2021, 10:421 Псковский драмтеатр опубликовал афишу Пушкинского фестиваля 02.12.2021, 18:000 Дмитрий Месхиев прокомментировал завершившийся «Потапов-фест»
02.12.2021, 17:252 50 оттенков русского 02.12.2021, 14:310 Министр культуры Якутии назвал «Потапов-фест» комплиментом республике 02.12.2021, 13:190 «Культурные выходные» устроят для жителей Бежаницкого района 01.12.2021, 22:540 Дни якутского кино начались в Пскове
01.12.2021, 13:380 Перед выступлением в Пскове создатель балета «Тропой иллюзий» рассказал о творчестве коллектива 30.11.2021, 16:542 Пятиминутными овациями встретили псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира» 29.11.2021, 14:310 Размытую грань между реальностью и фантасмагорией покажут на сцене псковской филармонии 29.11.2021, 10:120 Спектакль-номинант премии «Золотая маска» будет представлен на псковской сцене
28.11.2021, 15:463 Оставь надежду всяк сюда глядящий 27.11.2021, 18:150 «Потапов-фест» стартовал в Пскове 27.11.2021, 14:332 В Псковском театре драмы увеличилась заполняемость зала до 70 процентов 27.11.2021, 13:360 На лекцию театроведа ГИТИСа о якутском театре приглашают псковичей
26.11.2021, 16:180 Псков подает хороший пример Якутии, считают представители театра народов Севера 26.11.2021, 15:433 Нетипичную постановку пьесы Булгакова увидят псковичи 26.11.2021, 15:081 Концерт по мотивам якутского эпоса покажут сегодня в Пскове 26.11.2021, 14:320 Андрей Пронин о «Потапов-фесте»: Это первая ласточка сотрудничества с национальными театрами
26.11.2021, 11:130 Виват, оркестр! 25.11.2021, 18:470 Якутское авторское кино псковичам бесплатно покажут в драмтеатре 25.11.2021, 17:470 «Якутский Тарантино» раскрыл сюжет предстоящего спектакля 25.11.2021, 15:510 Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии
25.11.2021, 13:370 «Беседка»: О феномене якутского кино. ВИДЕО 25.11.2021, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о феномене якутского кино 25.11.2021, 12:250 Пугающе-завораживающие работы представит петербургская художница в Пскове 24.11.2021, 20:520 Псковский театр кукол планирует переехать в новое здание в 2025 году
24.11.2021, 19:210 Спектакль псковского театра кукол за сутки собрал более 3 тысяч просмотров 24.11.2021, 14:411 Псковский театр кукол готовит новогоднее представление 23.11.2021, 17:432 Главный герой «Потапов-феста» рассказал, как зритель может убить спектакль 23.11.2021, 17:080 Подъем в Псковском драмтеатре отметил якутский режиссер
23.11.2021, 16:511 Якутский режиссер о классиках: Иногда мы делаем их великими 23.11.2021, 14:080 Основатели поздравили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с 25-летием 23.11.2021, 13:110 «Беседка»: О феномене якутского кино и культурном коде северного искусства. ВИДЕО 23.11.2021, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о феномене якутского кино
22.11.2021, 17:060 Псковский драмтеатр представит Россию на гастролях в Узбекистане 22.11.2021, 11:310 «Та, которую не ждали»: татарский театр приглашает псковичей на премьеру 20.11.2021, 19:200 Выставка андеграундной художницы откроется в псковской галерее «ЦЕХ» 20.11.2021, 10:000 Так поет космос
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru