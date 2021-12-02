Сцена / Обзоры

Сережа и все-все-все

Наблюдения зрителя на XXVIII Пушкинском театральном фестивале. В двух частях.

Фото Игорь Ефименко / Псковский театр драмы

Часть первая и главная. Сережа молодец

Начать обзор Пушкинского театрального фестиваля 2021 года хочу с конца. Потому как именно на конец пришлась ожидаемая многими премьера спектакля художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева, его полноценный дебют в качестве театрального режиссера. Это постановка «Сережа очень тупой» по пьесе популярного современного драматурга Дмитрия Данилова. На просторах интернета с лета бродит почти анекдот о том, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин якобы заставил снять афишу спектакля «Сережа очень тупой» со здания местного театра, потому как название постановки его оскорбляло. Говорят, что эта новость фейковая, но, согласитесь, выглядит очень в духе нашего времени. Был бы любопытный эксперимент на выявление чувства юмора у местных управленцев: в каждом городе переименовывать спектакль, называя главного героя именем главы субъекта.

Сам текст пьесы Дмитрия Данилова написан так, что можно вытащить на первый план любой из множества смыслов, заключенных внутри. Пьеса в прочтении разных режиссеров была и театральным триллером, и библейским сюжетом, и остро политической сатирой, и спектаклем о пандемии. Дмитрий Месхиев захотел сделать демографическую комедию. Проблема упадка рождаемости на сцене поднимается, сексуальный подтекст сквозит даже в безобидных фразах, зрители в зале смеялись - можно сказать, что режиссеру удалось воплотить в полной мере свой замысел. Да и посыл на поверхности: надо рожать детей.

Так а почему Сережа-то тупой? Ответ на этот вопрос я искала всю пьесу. Вот он живет со своей женой, каждый день как день сурка, вот к нему заявились какие-то мутные дядьки, он ведет себя совершенно адекватно ситуации, вот пришла его жена с работы и общается с ними так, словно знает гораздо больше, чем ее муж. На этой ноте в общем и заканчивается спектакль. Когда жена героя Маша называет его за глаза (!) тупым, словно представляя его истинное лицо зрителю, говорит, что он боится не того, чего стоит, как-то даже обидно за мужика становится. А происходит это изобличение в момент, когда Сережа идет выполнять поручение своей жены. Так-так-так. Кто же тогда перед нами? Затюканный программист-задрот, тридцатилетний инфантил, который не умеет отстаивать свои личные границы, подкаблучник без своего мнения и желаний, человек без души(курсивом эти три слова), который и чая гостям предложить не хочет, обыватель без будущего, потому что у него нет детей.

Но Маша, супруга его, не похожа на львицу-тигрицу или альфа-самку, она просто хорошая жена(курсивом эти два слова), рассудительная, дальновидная, спокойная, такая современная Василиса Премудрая. Муж у нее дурак, но для нее это не проблема. Так оно и должно быть, для поддержания миропорядка. На бабах все держится в этой стране не один десяток лет. Женский пол – это скрепа общества. Хочет ли эта скрепа сегодня выполнять свое физиологическое предназначение? Почему у пары нет детей? Да потому что Сережа очень тупой. Он и чая людям не нальет, и поговорить сможет разве что о своей работе. Какой из него отец? Самому бы вырасти для начала и понять, что «умереть» и «помереть» суть одно и то же, что дети – это главное в жизни, да что жена у него хорошая и общаться с ней надо как с женщиной, а не как с мамой. Тогда в России и березы заколосятся, и аисты прилетят в каждый дом. К раскрытию содержания спектакля у меня только один вопрос: зачем режиссеру понадобилось в конце после основного действа разжевывать видеоврезкой смысл постановки еще раз? Вроде зритель не Сережа, а Дмитрий Дмитриевич не Василиса Премудрая.

Самых громких и отдельных слов похвалы заслуживает, на мой взгляд, организация пространства сцены. Благодаря главному художнику Псковского театра драмы Александру Стройло, место действия стало гораздо шире заявленной драматургом Москвы. Псковский текст не просто показывал уши (внимательный зритель поймет, что я употребляю этот фразеологизм сейчас в прямом смысле).

Благодаря включению в пространство спектакля узнаваемых всеми культурных маркеров нашей области, действие пьесы становится общероссийским, масштабируясь до нужного размера для иллюстрации всеобщей демографической проблемы. Музыка в постановке создает настроение, задает тон и развлекает зрителей, не давая им погружаться с головой в те философские вопросы, которые понимаются текстом пьесы. «Сережа очень тупой» получился сбалансированным спектаклем. Посмотрим, как и сколько он будет жить на псковской сцене в таком виде.

Часть вторая и побочная. Все-все-все

Не буду погружаться в анализ первого сентябрьского пула постановок XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Скажу, что для зрителя это было это было мощно, ярко и очень холодно, потому как спектакли шли на улице, а бабье лето еще не пришло в город Псков. Мне посчастливилось тогда попасть на постановку «Блаженная Ксения. История любви». Это была потрясающая актерская игра, до мурашек пробирающая зрителя (ветер в кремле тоже тому способствовал). Подумалось, что хорошо бы смотреть больше пьес на свежем воздухе, мало их у нас, а между тем пространства городские облагораживаются, не все же Прокофьева слушать в парке или смотреть кино на стене. Даешь уличный театр!

Но мечты-мечтами, а в декабре на вторую часть Пушкинского фестиваля приехали очень разнообразные коллективы, многие из которых давно дружат с Пушкинским театром драмы. Открыл фестиваль спектакль Российского академического молодежного театра «Барышня – крестьянка». Режиссер Кирилл Вытоптов, основа сценария - наше все, он же Александр Сергеевич Пушкин. Знаете, так приятно было сходить, наконец, в театр просто посмотреть на прелестные картины. Никакой рефлексии или надрыва, никто не умер и не планировал вскрыться, просто милая влюбленность двух молодых людей, просто красивая романтическая история. Кстати, тоже комедия, как и «Сережа очень тупой». Только не многоплановая. Вот пишу я «просто» комедия, а ведь сделать зрителю смешно, да еще и не опошлить сюжет – это редкий нынче режиссерский талант. Такой же редкий, как среди актеров умение играть моноспектакли.

Постановку такого формата «Интервью В.» привез на Пушкинский фестиваль Театр ненормативной пластики из Санкт-Петербурга. Идти на нее стоило поклонникам Александра Вертинского, эмигрантам и любителям внезапной обнаженки. Мне довольно сложно отнести себя хоть к одной из этих категорий, потому удовольствия от спектакля я не получила. Но зато осознала границы своей зрительской толерантности, а это уже хороший итог похода в театр.

Дина Дабришюте