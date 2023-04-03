Сцена / Фестивали

Номера из популярных балетов исполнили на Фестивале русской музыки в Пскове. ФОТО

Концерт артистов Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоялся в Пскове сегодня, 8 апреля. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, он прошёл в рамках 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Зрители увидели номера из популярных балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также из постановок, никогда ранее не появлявшихся на псковской сцене: «Видение розы», «Легенда о любви», «Деревенский Дон Жуан» - примеры разных этапов искусства танца в России от императорских времен до современности.

Гала-концерт дал псковичам уникальную возможность познакомиться с фрагментами балетов, которые строились на хореографии знаменитого Мариуса Петипа, стали «знаком качества» Русских сезонов, или отражали новые идеи советского балета.

Напомним, с 1 по 9 апреля в Пскове проходит 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.