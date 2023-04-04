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Объединенный оркестр выступит на псковской сцене 9 апреля

Объединенный оркестр выступит на сцене Псковской областной филармонии 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Уникальное событие на псковской сцене! На концерте-закрытии Фестиваля русской музыки соединятся два оркестра – камерный оркестр заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области», - рассказали в ТКД.

Большое музыкальное событие на сцене псковской филармонии 9 апреля создадут порядка 80 человек.

В этот вечер прозвучит:

С. Рахманинов, симфония №2 ми минор, ор. 27, в 4-х частях:

I Largo — Allegro Moderato

II Allegro Molto

III Adagio

IV Allegro Vivace

С. Рахманинов, концерт для фортепиано с оркестром №1 фа диез минор, ор. 1, в 3-х частях:

I Vivace

II Andante

III Allegro scherzando (во второй редакции Allegro vivace)

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ.

Билет можно приобрести по Пушкинской карте со скидкой 30%.