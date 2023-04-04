Объединенный оркестр выступит на псковской сцене 9 апреля

Объединенный оркестр выступит на сцене Псковской областной филармонии 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Уникальное событие на псковской сцене! На концерте-закрытии Фестиваля русской музыки соединятся два оркестра – камерный оркестр заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области», - рассказали в ТКД.
Большое музыкальное событие на сцене псковской филармонии 9 апреля создадут порядка 80 человек.
В этот вечер прозвучит:
С. Рахманинов, симфония №2 ми минор, ор. 27, в 4-х частях:
С. Рахманинов, концерт для фортепиано с оркестром №1 фа диез минор, ор. 1, в 3-х частях:
Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ.
Билет можно приобрести по Пушкинской карте со скидкой 30%.