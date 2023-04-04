Последние билеты на закрытие фестиваля русской музыки можно купить в Пскове

Последние билеты еще можно приобрести на концерт-закрытие 49-ого Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Сегодня, 9 апреля, на сцене Псковской областной филармонии выступит объединенный оркестр - камерный оркестр заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.
Прозвучат легендарные произведения Сергея Рахманинова:
Симфония №2 ми минор, ор. 27, в 4-х частях:
Концерт для фортепиано с оркестром №1 фа диез минор, ор. 1, в 3-х частях:
Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ.