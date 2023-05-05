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Пригласительные билеты на хоровой фестиваль выдают в Пскове

Пригласительные билеты на всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского можно получить в кассе Большого концертного зала филармонии (Некрасова, 24). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Любовь наших зрителей к музыкальным фестивалям на открытом воздухе безгранична, в отличие от пригласительных билетов на сидячие места. В связи с этим учитывайте, пожалуйста, что на одну дату можно получить 2 пригласительных билета в одни руки. Количество билетов ограничено», - рассказали в ТКД.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Если не хватит билетов, то можно прийти со своим стульчиком или пледом.

Режим работы кассы:

понедельник-пятница: с 11.00 до 20.00;

суббота-воскресенье: с 11.00 до 19.00;

технический перерыв: с 15.00 до 16.00.