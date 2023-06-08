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Сводный хор коллективов фестиваля имени Гривского исполнил песнопения литургии в Печорах

Сводный хор коллективов Всероссийского хорового фестиваля имени Гривского под управлением художественного руководителя и дирижёра диакона Александра Амерханова исполнил песнопения литургии в Псково-Печерском монастыре сегодня, 11 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Лев Савинов

В День всех святых, день памяти святителя Луки, архиепископа Крымского литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Также к исполнению песнопений присоединился братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева). На богослужении присутствовали многочисленные прихожане и паломники.