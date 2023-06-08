«Песенное сияние Белого моря» услышат псковичи в заключительный день хорового фестиваля имени Гривского

Государственный академический Северный русский народный хор начал подготовку к вечернему концерту заключительного дня Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского сегодня, 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Хор представит концертную программу «Песенное сияние Белого моря», основанную на шедеврах традиционной культуры Русского Севера, Каргопольского, Пинежского, Лешуконского, Мезенского, Котласского и Онежского районов Архангельской области.
Концерт состоится в 19:00 в Псковском Кремле.
Вход свободный, сидячие места по пригласительным билетам.