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Опубликована афиша Всероссийского хорового фестиваля в Пскове

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского пройдет в Псковаес 9 по 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

9 июня, 19:00, Псковский кремль

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова 9 июня выйдет на главную сцену в северной части Псковского кремля в составе сводного хора и в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Под управлением выдающегося российского хорового и оперно-симфонического дирижера Геннадия Дмитряка капелла Юрлова вместе с Губернаторским симфоническим оркестром закрывала в Псковской областной филармонии год празднования 800-летия Александра Невского в Псковской области.

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова продемонстрирует псковичам и гостям городам мастерство хорового искусства. История хора восходит к середине 1930-х годов. Создателями хора стали выдающиеся дирижеры: Николай Данилин и Александр Свешников. Именно они завоевали почетный статус Первого и главного хора государства. С 2020 года Государственный русский хор возглавляет Геннадий Дмитряк. С его приходом началась новая страница в истории коллектива, состав которого обновился, пополнился молодыми талантливыми выпускниками ведущих российских музыкальных вузов. Репертуар хора обогатился новыми сочинениями кантатно-ораториального жанра и программами хоровой музыки a cappella.

10 июня, 10:00, Псковский кремль

В составе Сводного хора коллективов России выступит Камерный хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова. Камерный хор начал свой творческий путь с победы в Конкурсе Чемпионов на IX Всемирных хоровых играх в Сочи-2016, завоевав чемпионский титул и золотую медаль в категории «Хоры высших учебных заведений и колледжей», а также золотую медаль в категории «Духовная музыка a cappella». В мае 2021 года коллектив стал обладателем Гран-При I Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо ( Минск, Беларусь). В декабре 2022 года хору присудили Гран-При среди музыкальных учебных заведений в рамках VII Всероссийского хорового фестиваля-конкурса концертных программ «Предчувствие Рождества Христова» (Санкт-Петербург).



Камерный хор Академии принимает участие в отечественных музыкальных форумах в Москве (Международный осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина и др.), Санкт-Петербурге (фестиваль «Международная неделя консерваторий»), Нижнем Новгороде (фестиваль студенческих хоров «Молодые голоса»). Коллектив успешно выступает с сольными программами на лучших сценах разных городов России, сотрудничает с симфоническими оркестрами (Московский камерный оркестр «Musica viva» и др.), участвует в мастер-классах ведущих хормейстеров современности. Художественный руководитель и дирижер – лауреат Всероссийского и международных конкурсов, доцент Алексей Петров.

Также Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в составе Сводного хора коллективов России в сопровождении ансамбля русской музыки «Псков». На протяжении ста лет коллектив ведёт не только богослужебную, но и концертно-просветительскую деятельность. Состав коллектива всегда был многонациональным. В разные времена количество певчих составляло от 20 до 30 человек. Регент Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря - диакон Александр Амерханов.

Кроме того, в составе Сводного хора коллективов России выступит Академический хор Подольской филармонии. В основе репертуара хора — духовная музыка, хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, а также авторские обработки народных и советских песен. Особое внимание коллектив уделяет исполнению сочинений подольских композиторов В. Агафонникова и А. Соколова.

Хор Подольской филармонии — обладатель Гран-при Московского областного хорового фестиваля «Поющее Подмосковье» (Подольск, 2021, 2022), а также Международного конкурса духовной музыки «Синодальное наследие», посвященного 130-летию русского и советского дирижера Николая Голованова (Москва, 2021). Его основатель, художественный руководитель и главный дирижер — Кирилл Краюшкин, выпускник Хорового училища им. Свешникова и РАМ им. Гнесиных, ученик нидерландского дирижера Марселя Ферхуффа. Хормейстер — Ярослав Нестерчук, выпускник РАМ им. Гнесиных, ученик проф. В.О. Семенюка.

11 июня, 19:00, Псковский кремль

В рамках закрытия хорового фестиваля Государственный академический Северный русский народный хор представит концертную программу «Песенное сияние Белого моря», основанную на шедеврах традиционной культуры Русского Севера, Каргопольского, Пинежского, Лешуконского, Мезенского, Котласского и Онежского районов Архангельской области. Северный хор – один из старейших народных коллективов России. В 2026 году он отметит 100-летие. В составе Северного русского народного хора более 70 человек – хоровая, танцевальная группы и оркестр русских народных инструментов.



Костюмы артистов созданы профессиональными художниками-модельерами на основе лучших образцов из музейных коллекций Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Режиссер-постановщик программы – актер театра и кино, организатор театрализованных и шоу-программ на лучших концертных площадках Москвы, главный режиссер Международного фестиваля народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», который проводится с 2017 года в Государственном Кремлевском Дворце и собирает тысячи известных певцов, танцоров и музыкантов со всей страны, Павел Ремнев.

Вход свободный. Места в партере по пригласительным билетам, которые можно получить в БКЗ филармонии.