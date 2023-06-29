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Показы семи фильмов разных стран пройдут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

В конкурсной программе международного кинофестиваля «Западные ворота» будут представлены 7 фильмов из 7 разных стран. Киноленты будут бороться за главный приз, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы культурного мероприятия.

Изображение здесь и далее: Международный кинофестиваль «Западные ворота» / «ВКонтакте»

В рамках конкурса пройдут показы следующих фильмов:

«Пустая церковь» (Беларусь, режиссер – Максим Максимов). 8 июля, 21:00. Кинотеатр «Смена»; 16+

«Не нравишься ты мне» (Болгария, режиссер – Борислав Костов). 8 июля, 15:15. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1); 18+

«Братья» (Казахстан, режиссер – Дархан Тулегенов). 7 июля, 21:10. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1); 18+

«Продается дом» (Киргизия, режиссер – Таалайбек Кулмендеев). 7 июля, 19:00. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1); 16+

«Край надломленной Луны» (Россия, режиссер – Светлана Самошина). 8 июля, 20:45. Кинотеатр Silver Cinema (зал 4); 16+

«След зверя» (Сербия, режиссер – Ненад Павлович). 8 июля, 13:50. Кинотеатр Silver Cinema (зал 1); 18+

«Фортуна» (Таджикистан, режиссер – Мухиддин Музаффар). 7 июля, 17:00. Кинотеатр «Смена». 18+

Ранее была опубликована полная программа кинофестиваля.

Напомним, фестиваль «Западные ворота» состоится в Пскове с 7 по 9 июля.