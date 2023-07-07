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Жюри кинофестиваля «Западные ворота» определило победителя

Заседание жюри IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» завершено, его результаты огласят на торжественной церемонии закрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы кинофестиваля.

Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота» / «ВКонтакте»

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове проходит IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» вошли 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале были представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.

Церемония закрытия и награждение победителя состоится сегодня в большом концертном зале Псковской областной филармонии в 17:00.