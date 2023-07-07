Более 10 тысяч зрителей посетили IV международный кинофестиваль «Западные ворота». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.
«Это были яркие три дня, наполненные творческими встречами с известными деятелями кинематографа и, конечно, множеством хороших фильмов — порядка 90 кинокартин увидели псковичи», – отметила Ольга Тимофеева.
Не первый год в рамках фестиваля проходит конкурс видеоработ «Киностарт», в котором все желающие могли представить собственный видеоролик. В этом году на конкурс была представлена 31 работа, 13 из них были отобраны членами жюри и вышли в финал. Участники из Пскова, Великих Лук, Невеля и Печорского района поборолись за приз губернатора Псковской области.
«Сегодня мне выпала честь наградить победителя – Сергея Иванова из Великих Лук. Студенческая работа, выполненная под его чутки руководством, покорила членов жюри и завоевала приз на этом фестивале. Искренне поздравляю победителей и говорю всем до встречи на новом, пятом международном кинофестивале "Западные ворота"!» - заключила председатель комитета.