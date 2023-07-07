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Более 10 тысяч зрителей посетили IV международный кинофестиваль «Западные ворота»

Более 10 тысяч зрителей посетили IV международный кинофестиваль «Западные ворота». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

«Это были яркие три дня, наполненные творческими встречами с известными деятелями кинематографа и, конечно, множеством хороших фильмов — порядка 90 кинокартин увидели псковичи», – отметила Ольга Тимофеева.

Не первый год в рамках фестиваля проходит конкурс видеоработ «Киностарт», в котором все желающие могли представить собственный видеоролик. В этом году на конкурс была представлена 31 работа, 13 из них были отобраны членами жюри и вышли в финал. Участники из Пскова, Великих Лук, Невеля и Печорского района поборолись за приз губернатора Псковской области.

«Сегодня мне выпала честь наградить победителя – Сергея Иванова из Великих Лук. Студенческая работа, выполненная под его чутки руководством, покорила членов жюри и завоевала приз на этом фестивале. Искренне поздравляю победителей и говорю всем до встречи на новом, пятом международном кинофестивале "Западные ворота"!» - заключила председатель комитета.