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Сцена / Фестивали

Победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» объявили в Пскове

09.07.2023 21:57|ПсковКомментариев: 0

Торжественное закрытие IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялось в Пскове сегодня, 9 июля. На нем были объявлены победители кинофестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В конкурсную программу МКФ «Западные ворота» вошли семь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, России и Таджикистана.

В секции «Панорама» были представлены самые яркие фильмы, созданные за последний год.

Фильмы оценивало профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выбрали сами зрители путём голосования по бюллетеням.

«Мы довольны результатами фестиваля. На мой взгляд, у нас все получилось, как мы задумывали, даже, признаюсь, немного больше. Подводя итоги четырех кинофорумов в Пскове, скажу: один фестиваль сделать можно, повторить успех во второй и третий раз сложнее… Но, когда из года в год все проходит стабильно, можно говорить о том, фестиваль становится событием. Мы чувствуем, что уже выросли из фестиваля-дебютанта и можем расти дальше», - подчеркнул на церемонии в зале Псковской филармонии генеральный директор фестиваля Эдуард Анатольевич Пичугин.

Судьбу трех призов фестиваля, в том числе, и Гран-при определили жители Пскова и Псковской области.

  • Гран-при фестиваля, по итогам зрительского голосования был присужден фильму из Белоруссии «Пустая церковь» режиссера Макса Максимова. Приз вручил известный актер Семен Стругачев.
  • Приз губернатора Псковской области победителю конкурса «КиноСтарт» по итогам голосования жюри и жителей Пскова был присужден жителю города Великие Луки - Сергею Иванову со студенческой короткометражной работой «Сокровенное».
  • Приз в номинации «До 16 и старше» молодые зрители отдали фильму «Календарь Ма(й)я» режиссёра Виктории Фанасютиной.

Конкурс полнометражных фильмов судила команда главе с режиссером Андреем Кравчуком. В жюри также вошли известный тележурналист Иван Кудрявцев, кинорежиссер Иван Болотников и актер Семен Стругачев.

Специальный приз жюри фестиваля с формулировкой «За режиссуру» присудили сербской кинокартине «След зверя» режиссера Ненада Павловича.

Приз жюри фестиваля был присужден фильму из Казахстана - «Братья» режиссера Дархана Тулегенова.

Специального Диплома жюри и приза была удостоена картина из Таджикистана «Фортуна» режиссера Мухиддина Чураева.

Призы в конкурсе короткометражных фильмов присуждало профессиональное жюри - продюсер Дмитрий Перкулов, актриса Эмилия Спивак и президент кинофестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов.

  • Главный приз жюри короткометражных фильмов достался фильму «Саня» режиссера Сергея Арсина.
  • Специальный приз жюри - кинокартине «Женечка» режиссера Александры Громовой.
  • Дипломы достались короткометражным фильмам «Ноль плюс» режиссера Полины Ольденбруг, «Зверь» Андрея Окорокова и молодой талантливой актрисе Авроре Исхаковой (фильм «Зверь»).

Специальные призы:

  • Приз дирекции фестиваля «Хранители памяти» присудили документальному фильму «Приравнены к хлебу» по сценарию известного петербургского писателя Анатолия Аграфенина, режиссер Ирина Новикова.
  •  Приз за многолетний вклад в кинематограф «Жизнь в кино» вручили народной артистке России Людмиле Васильевне Зайцевой.

Напомним, традиционно на открытии фестиваля Эдуард Пичугин вручил первый приз за вклад в кинематограф «Жизнь в кино» актрисе Анне Каменковой.

«Западные ворота» проходил в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Среди именитых гостей фестиваль посетили режиссеры Андрей Кравчук, Иван Болотников, Ренат Давлетьяров, Павел Воронин, Дмитрий Месхиев, актеры Людмила Зайцева, Семен Стругачев, Анна Каменкова, Сергей Новосад, Эмилия Спивак, продюсеры Сергей Сельянов, Татьяна Тренина, Юрий Обухов, Дмитрий Пиркулов, Игорь Лаврик и многие другие.

Фестиваль организован компанией «ПсковКрпеатив» при поддержке правительства Псковской области.

Теги: #Западные ворота
Источник: Псковская Лента Новостей
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