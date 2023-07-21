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Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» открылся в Пскове

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В течение фестивальных дней будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.

Завтра, 22 июля, в рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт. В программе – выступления коллективов из Москвы, Луги, Смоленска, Псковской области и Республики Беларусь. Состоится шествие фольклорных коллективов по центру Пскова.

Открыл фестиваль концерт музыкантов из Санкт-Петербурга – поп-фолк ансамбля YoGa. Для гостей мероприятия подготовили народные танцы, песни и забавы до полуночи.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» открылся в Финском парке в Пскове сегодня, 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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